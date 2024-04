Elizabeth Chambers habla del "infierno" de su divorcio con Armie Hammer y cómo han afectado sus escándalos a sus hijos: "Sólo yo sé la verdad"

La relación de Armie Hammer y Elizabeth Chambers finalizó en julio de 2020 tras llevar diez años casados y tener dos hijos en común. Después, el actor comenzó a ser acusado por varias mujeres de abusos sexuales y de haber enviado mensajes donde expresaba fantasías sexuales que iban desde el canibalismo a las mutilaciones. El intérprete de Call me by your name fue exiliado de Hollywood después de ser denunciado por violación, pero tras dos años de investigación fue exonerado por falta de pruebas.

A pesar de esto, su vida y la de su familia cambió radicalmente. Su exmujer Elizabeth Chambers ha participado en el reality Gran Caimán: Secretos en el Paraíso donde ha contado cómo vivió toda la polémica: "Pasé por un divorcio muy público que estuvo plagado de escándalos. Cada día salían historias y artículos horribles, y estaba aprendiendo sobre ellos a medida que sucedían".

"Nuestro divorcio es casi definitivo, pero no es fácil. La vida que habíamos planeado durante años básicamente se hizo añicos. Fue un período muy doloroso. Fue un absoluto infierno y no se lo desearía a nadie. Gran parte del trauma que he experimentado en los últimos dos años ha quedado atrás. Y ahora creo que estoy en un lugar en el que estoy lista para un nuevo comienzo", ha dicho.

Elizabeth Chambers y Armie Hammer | Gtres

En el reality se le preguntó por los artículos que salieron a la luz y cómo se sentía respecto a ellos: "No. Fin de la discusión. Puedes escribir algo para generar clics. Puedes escribir algo para los titulares. Puedes escribir algo para generar sensación. Pero en última instancia, sólo yo sé la verdad. No voy a jugar a ese juego. Lo vi. Lo sé. Sé la verdad. Así que al final del día, a menos que estés allí, no lo sabes".

Además, Elizabeth ha ido al podcast de Page Six Virtual Reali-Tea para promocionar Gran Caimán, aunque de lo que más ha hablado es de sus hijos y la situación que han vivido: "La adversidad no es lo peor que les puede pasar a los niños. Durante mi divorcio tuve que tener en cuenta algo: 'Esto no es lo que imaginé', pero también que cómo cambiar de rumbo es, en última instancia, lo mejor que puedes enseñarles a tus hijos en la vida". Ha enfatizado que "la comunicación y la honestidad y la franqueza" también son cualidades fundamentales que se deben inculcar como padres.

Así, Chambers explica que por sus hijos se llevó su panadería a Gran Caimán: "Es exactamente por eso por lo que abrí aquí. No puedo irme de aquí sin echar raíces y éstas son raíces para ellos. Espero que cuando tengan hijos y yo sea abuela vengamos a BIRD Bakery después de la playa. Esa sería mi esperanza, que tengan una identidad aquí... algo que creamos durante una época bastante mágica".

"Considerándolo todo, los últimos cuatro años han sido pura magia a sus ojos, que es lo único que importa. Vivimos en gratitud, vivimos bien, vivimos el momento y la aventura", ha explicado en el podcast. A esto ha añadido: "Son mis seres humanos favoritos en el mundo y no hay nadie con quien preferiría pasar el rato. ¡No quiero que se vayan a dormir por la noche! Sé que deberían irse a la cama a las 7. Pero no quiero no tener nuestras charlas... me encanta charlar con ellos", confiesa.

Aunque estaba contenta con su participación en Gran Caimán, ha contado que no esperaba que sus compañeros opinasen sobre su divorcio y ha sido muy tajante respecto a esto: "Lo que pasa en mi familia se queda en mi familia. Lo que pasa en mi vida personal se queda en mi vida personal. Y si la gente quiere tener ideas o especular o pensar que conocen una realidad que no existe, pues no", ha terminado de decir Elizabeth.