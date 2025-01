Ariana Grande habla sin reparos sobre si será Megara en Hércules: "Nací cantando las canciones de las Musas"

Ariana Grande está en el mejor momento de su carreratras el éxito de Wicked y parece que la artista quiere seguir explorando más su faceta interpretativa.

Y aunque aún tiene pendiente el estreno de Wicked: For Good, que pondrá fin a la historia tras el éxito de la primera, su nombre empieza a resonar para otros proyectos, como el esperado remake en acción real de Hércules.

El proyecto, que dirigirá Guy Ritchie y cuenta con los hermanos Russo (Vengadores: Endgame), sigue en una fase muy preliminar en Disney pero eso no ha evitado que los fans ya estén preparando su casting soñado, y Ariana Grande es una de las favoritas.

Tanto es así que las especulaciones han llegado hasta la propia Ariana, que se ha pronunciado sin reparos en el podcast Awards Circuit de Variety, donde también ha hablado sobre su gran año profesional, destacando su papel en Wicked y el estreno de su último álbum, Eternal Sunshine.

Ariana Grande como Glinda en Wicked | Universal Pictures

"Es gracioso, porque nací cantando las canciones de las Musas... Sí que he visto algo sobre ello, pero nunca ha llegado a ser una conversación real. Por mucho que me encante transformarme para un papel, y me encanta la idea de, ya sabes, hacer un papel más oscuro como el de Megara, creo que sería injusto no decir esto: Creo que Elizabeth Gillies debería ser Megara. ¿Conoces a mi amiga, Liz Gillies? Es brillante. Oh, Dios, sería un papel fantástico para ella", confiesa Ariana.

Ariana conoce a Gillies desde hace años, cuando ambas participaron en la serie de Nikelodeon Victorius, desde entonces han mantenido su amistad, colaborando juntas en numerosas ocasiones, como en la canción Santa Baby.

Tras la sugerencia de Grande, numerosos fans han salido a apoyar su propuesta, encantados con la idea de un posible reencuentro entre ambas artistas; quizás con Ariana interpretando a una de las Musas y a Gillies como Megara.

Megara, Philoctetes, Hercules y Pegasus | Cordon Press

Ariana terminaba de hablar de Hércules desviando la atención con una broma:

"¿Sabes qué? Debería interpretar el papel de Danny DeVito", sugiere entre risas. DeVito puso la voz a Filoctetes, el mentor de Hércules, en la versión original.

Parece que los fans de Ariana Grande no podrán disfrutar de su asombrosa voz en este remake, pero seguro que la artista seguirá sorprendiendo con futuros proyectos siguiendo con su faceta como actriz.