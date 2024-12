El frívolo vídeo de la hija de Gwyneth Paltrow, Apple, donde reacciona a que es una "mean girl" tras el baile de debutantes

Apple Martin fue una de las elegidas para presentarse en sociedad en el baile de debutantes celebrado hace unas semanas en París. La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin estuvo acompañada por sus padres, su hermano y su abuela materna en esta ocasión tan especial.

Aunque, la polémica ha estado servida ya que se ha rumoreado mucho en las redes sociales que el comportamiento de la joven de 20 años no fue el más adecuado y fue tildada de "mean girl".

Después de unos días Apple ha reaccionado a estos rumores a través de un vídeo de TikTok que hizo junto a dos amigas pero que finalmente han borrado.

En el vídeo en cuestión aparecen las 3 chicas bebiendo vino blando mientras sueña una voz en off que intenta imitar donde dice: "Quiero decir... no sé cómo alguien puede tener un problema con nosotras, somos un encanto, somos dos de las chicas más divertidas y nos conozco fuera de la red, cuando te digo que no hay dos tipos de caridad más generosos...", se corta ahí el vídeo.

Los rumores empezaron después de ver a Apple en el baile de debutantes colarse en el turno de fotografía de otra de las chicas debutantes haciendo algunos gestos cómicos para después irse esta joven y quedarse Apple en su lugar.

Entonces muchos fueron los comentarios que juzgaron este comportamiento como: "Vaya, ¿por qué Apple hizo eso? Es el momento de la otra chica", "No es un buen comportamiento para un evento de este tipo", "dadle un toque a Regina George", en referencia al personaje de la película Mean Girls.