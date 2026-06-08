Antonio Banderas habla de su fe en su nuevo encuentro con el papa León XIV

El papa León XIV continua con su frenética visita a la capital madrileña en la que le hemos visto presidiendo durante la jornada de este domingo uno de los encuentros más esperados de su visita a España, el encuentro Tejer Redes que ha tenido lugar en el Movistar Arena. Entre los asistentes, representantes de la cultura, el arte, la educación, el deporte o la empresa han cumplido con el objetivo de forjar lazos de unión más fuertes entre la iglesia y la sociedad actual.

En medio de una gran expectación debido a la presencia de personalidades muy conocidas de la sociedad española, la cita ha estado conducida por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar mostrando así el empeño de León XIV por acercarse lo máximo posible a la sociedad actual y mostrar la iglesia en su máxima expresión a las nuevas generaciones.

Antonio Banderas en Madrid con el papa León XIV | Europa Press

Dejando de lado la polémica que suscitó el musical de Godspell dirigido por el productor y actor malagueño, Antonio Banderas se encontraba de nuevo con el Papa en esta ocasión recordando su infancia ligada a la fe gracias a la Semana Santa de Málaga. En sus palabras, Banderas reconocía que la Iglesia "ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad" a lo que añadía que debe ser "una alternativa a todas las violencias".

Al igual que él, otras personalidades como Carolina Marín han apostado por el esfuerzo y el deporte dejando de lado la competición absoluta por el triunfo por encima de todo. Por su parte, el toque musical a la cita lo ponían la bailaora Sara Baras y la cantante Rozalén con una interpretación impecable frente al pontífice.

"Toda expresión habla, transmite; puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano" ha reconocido el Papa en sus palabras. "¿En serio es posible creer que la Europa a la que tanto amamos sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad?" insistía nuevamente sobre el sentir más cristiano de Europa.