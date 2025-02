Anna Kendrick se distancia de Blake Lively en medio de su polémica con Justin Baldoni y ante el estreno de Otro pequeño favor

Blake Lively sigue envuelta en la polémica por su batalla legal con el actor y director Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual tras el rodaje de It Ends with Us. Este conflicto no para de sumar nuevos capítulos a la historia, polarizando cada vez más a la opinión pública.

Mientras el caso avanza, la esperada secuela de Un Pequeño Favor está lista para su estreno el 1 de mayo en Prime Video, sin pasar por los cines. En esta segunda entrega, dirigida nuevamente por Paul Feig, Lively y Anna Kendrick retoman sus papeles como Emily Nelson y Stephanie Smothers, respectivamente. Sin embargo, este regreso podría verse eclipsado por los problemas legales de Blake y todo el drama y controversia que gira en torno a ella en estos últimos meses.

Hace unos días salía el primer póster de Otro pequeño favor en redes sociales, generando una oleada de reacciones por parte de los fans. La publicación, compartida también por Lively, no ha tardado en llenarse de comentarios negativos, muchos de ellos haciendo referencia a su disputa legal con Baldoni.

Debido a la delicada situación que atraviesan y, esperando evitar conflictos, Kendrick habría decidido distanciarse de su coprotagonista para no verse involucrada en en estos problemas, según comenta una fuente cercana al DailyMail.

"Estas películas son básicamente todo lo que Anna y Blake tienen en común. Tienen una relación de trabajo, de ninguna manera una amistad o un vínculo cercano", revela la fuente. "Se están llevando a cabo conversaciones de último momento con los ejecutivos, ya que Anna preferiría distanciarse de Blake en el futuro".

Anna Kendrick y Blake Lively en 'Un pequeño favor' | eOne

En cuanto a la dificultad en la promoción de la película debido esta situación, la fuente ha explicado que "en un principio, se había planeado que ambas hicieran gran parte de la promoción juntas. Eso fue lo que pidió el estudio y Anna y Blake aceptaron. Pero Anna podría hacerlo sola por temor a verse atrapada en el drama".

Continúa diciendo que, "de hecho, Anna está dispuesta a asumir las responsabilidades de promoción sola. Preferiría hacerlo porque no quiere tener que esquivar preguntas sobre la demanda de Blake o que cada entrevista se convierta en una sesión de preguntas y respuestas al estilo Lively vs. Baldoni".

Con el estreno de Otro Pequeño Favor a la vuelta de la esquina, queda por ver si la película logrará brillar por sí sola o si, inevitablemente, quedará atrapada en el torbellino mediático que envuelve a su protagonista.