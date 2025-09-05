Angelina Jolie sorprende al verla con el pelo corto y más rubio que nunca: ¿Es peluca?

Angelina Jolie ha comenzado el rodaje de su próxima película, Anxious People en Londres, acompañada de su hijo mayor Maddox, quien ya ha trabajado en otros proyectos como productor ejecutivo.

La actriz, que reveló que en cuanto sus hijos cumplan la mayoría de edad quiere dejar Los Ángeles para vivir en un sitio más tranquilo y privado, ha sorprendido con su cambio de look para la cinta.

Las primeras imágenes del set han dejado ver a Angelina luciendo un elegante bob rubio claro, un giro estilístico respecto a su habitual melena larga y oscura.

Aunque este cambio de look podría tratarse de una peluca, un recurso que es cada vez más habitual entre las actrices, ya que permite transformaciones radicales sin dañar el cabello.

Para la escena, la actriz combinaba su nuevo peinado con una blusa blanca tipo envolvente, pantalones capri fluidos y un broche dorado.

En Anxious People, Jolie interpreta a Zara, una banquera de inversiones que se ve atrapada en una situación de rehenes durante una jornada de puertas abiertas, en una trama marcada por el caos y la reflexión.

La película, dirigida por Marc Forster, también cuenta con las actuaciones de Aimee Lou Wood y Jason Segel.