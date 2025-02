Angelina Jolie confiesa que su hija Shiloh odia ser famosa: "No es algo normal"

Angelina Jolie acudió hace unos días al Festival de Cine de Santa Bárbara donde se ha mostrado de lo más abierta a hablar sobre su familia, algo que no es habitual en ella.

En concreto, ha estado comentando que no parece que sus hijos quieran seguir su camino como estrellas de Hollywood. Especialmente su hija de 18 años Shiloh.

Según recoge el Daily Mail, así se expresaba la actriz hace unos días en una de las charlas organizadas en el marco del festival de cine.

"Realmente a mis hijos no les gusta nada de lo que tenga que ver con ser una celebridad, especialmente Shiloh, que lo odia".

Angelina Jolie junto a sus hijos | Getty

Angelina describe a su hija como "extremadamente reservada". "No es algo normal. Es una tontería, en realidad", añadió.

Lo cierto es que ella no siente que este distanciamiento de sus hijos hacia el mundo de la interpretación sea por su influencia: "no es culpa mía, yo siempre quise que estuvieran cerca del cine porque es algo maravilloso, ser creativo, artista... pero simplemente no les interesa".

Esto no quiere decir que sus hijos no hayan cultivado su faceta artística: "unos bailan, otros pintan, otros aman el teatro, pero ninguno se muere por estar en la pantalla", ha confesado la actriz.

No es la primera vez que la actriz de Hollywood habla en este sentido sobre sus hijos, ya en octubre del pasado año comentó que sus hijos son "personas especialmente tímidas y quieren llevar su vida en privado".