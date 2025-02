Angelina Jolie explica por qué vendió con Brad Pitt las primeras fotos de sus mellizos: "Era un problema de seguridad"

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt protagonizan cada vez más titulares a medida que van creciendo. La guerra judicial entre sus padres ha incrementado el interés de los medios por los jóvenes a pesar de que no les interesen la fama.

A pesar de sus esfuerzos, su exposición pública ha sido inevitables desde que eran unos niños. Por ello, en 2008, Jolie y Pitt causaron revuelo al vender una exclusiva del nacimiento de sus mellizos Vivienne y Knox a la revista ¡HOLA! en su versión estadounidense y People.

Angelina Jolie con sus hijos mellizos Knox y Vivienne en 2014 | Gtres

Sin embargo, la actriz tuvo un buen motivo para hacerlo. La protagonista de María Callas habló durante un panel en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara y, al ser preguntada por ello, reveló, según People, que "fue extraño tener que hacerlo, pero era la mejor opción".

"También era por su seguridad. Alguien iba a venir a por ello y también era un problema de seguridad", confesó sobre los paparazzi. "Era mejor controlarlo en un lugar seguro, de una manera segura. Y hacer algo bueno con ello, obviamente, si puedes. Eso es mucho mejor", advirtió.

En aquel entonces, la pareja donó el dinero que recibieron a su organización benéfica, la Fundación Jolie-Pitt.

Ambos comparten seis hijos: Maddox, de 23 años, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, de 18, y los mellizos Knox y Vivienne, de 16.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos en 2008 | Gtres

La complicada relación de sus hijos con la fama

Aunque sus seis hijos crecieron en una familia de actores de renombre, ninguno parece haber optado por el mundo del espectáculo como carrera, y menos como actores.

"No, no lo sé, no es mi culpa", dijo Jolie sobre ello. "Siempre quise que estuvieran cerca del cine porque quería que supieran que son parte de una familia maravillosa, que pueden ser creativos, artistas... No les interesa".

"Realmente no les gusta nada de la parte de la fama, especialmente a Shiloh, que la odia", agregó. "Creo que, de una manera muy saludable, no les gusta. No es algo normal. Es una tontería, en realidad".

No obstante, sí han estado en los rodajes con ella: "Y algunos bailan, algunos pintan, a algunos les encanta el teatro, pero ninguno de ellos se muere por estar en la pantalla".