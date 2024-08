Angelina Jolie asegura que Brad Pitt intenta "silenciar" sus acusaciones de abuso con un acuerdo de confidencialidad

El caso judicial de Brad Pitt y Angelina Jolie no da tregua desde su separación en 2016 y su divorcio oficial tres años después. En esta prolongada lucha en los juzgados han estado envueltos tanto sus hijos como el reparto de la bodega francesa de Chateau Miraval o las acusaciones de violencia doméstica hacia el actor.

Al famoso incidente del avión, cuyos detalles tienes en el vídeo de arriba, en el que Pitt habría agredido a Maddox y que investigó el FBI sin encontrar pruebas, hay que añadirle las denuncias de Jolie a su exmarido de haber abusado físicamente de ella mucho antes de aquel viaje.

Ahora, People ha asegurado que estas revelaciones habrían hecho al intérprete pedirle a la actriz que firmara un acuerdo de confidencialidad para acallar sus acusaciones sobre violencia.

Los abogados de Angelina Jolie argumentaron, según documentos obtenidos por este medio, que Brad Pitt quería silenciarla específicamente sobre este motivo a cambio de 8,5 millones de dólares.

Angelina Jolie y Brad Pitt en 2012 | Getty Images

En los nuevos documentos judiciales, el entorno legal de Jolie dijeron que ella "no estaba actuando con malicia ni con la intención de dañar a Pitt en respuesta a cualquier fallo de custodia" cuando vendió su parte de Miraval en 2021, sin embargo, "fue Pitt quien se negó a comprar su participación a menos que recibiera su nuevo acuerdo de confidencialidad ampliado, ejecutable mediante una retención de 8,5 millones de dólares específicamente diseñada para obligarla a guardar silencio sobre su abuso y encubrimiento".

"Si bien Pitt presenta un argumento que, en la práctica, está obsoleto sobre la privacidad de la violencia doméstica para proteger su abuso, su argumento no es la ley, al menos no en este siglo, y no cita ninguna autoridad que le otorgaría protecciones tan injustificadas", explicaron los abogados de la actriz. "En cualquier caso, renunció a la protección de la privacidad cuando demandó a Jolie".

Anteriormente, sus abogados afirmaron que Jolie deseaba sinceramente que Pitt pusiera fin a este litigio y que su familia se encaminara a la sanación. "Eso no puede suceder mientras Pitt la persiga sin descanso", concluyen.

"Jolie no tiene ningún deseo de litigar sobre estos asuntos y durante años nunca habló públicamente de ellos. En lugar de apreciar su discreción, Pitt buscó obligarla y hacerla cumplir por contrato", recogen. "Como ella se negó, él busca castigarla, exigiéndole 67 millones de dólares más daños punitivos. Al hacerlo, Pitt puso su conducta en tela de juicio", concluyeron.