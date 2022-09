'Blonde', película sorpresa del Festival de San Sebastián que presentará Ana de Armas

'Blonde' es la película sorpresa que el Festival de San Sebastián había reservado para esta edición y que presentará su protagonista, Ana de Armas, junto al director del filme, Andrew Dominik.

El filme, un retrato de Marilyn Monroe cuyo guion está basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates, se proyectará este sábado 24 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia a las siete de la tarde.

'Blonde', que tiene entre sus productores a Brad Pitt, compitió en la sección oficial del pasado Festival de Venecia.

Es el último trabajo de Andrew Dominik, realizador de "The Assassination of Jesse James by the Coward Ford", "Killing them Softly" y "This Much I Know To Be True", es una aproximación a la figura de Marilyn Monroe que explora la división entre el yo público y privado de la mítica actriz estadounidense, recuerda en certamen donostiarra en una nota.

La intérprete cubano-española Ana de Armas, que se transforma en Marilyn en este nuevo trabajo, tiene en su currículum otras papeles icónicos en películas como "Blade Runner 2049", de Denis Villeneuve, "Knives Out", de Rian Johnson, "Wasp Network", de Olivier Assayas, y "No Time To Die", de Cary Joji Fukunaga.

Así es 'Blonde'

Basada en el bestseller de la cinco veces finalista al Premio Pulitzer, Joyce Carol Oates, 'Blonde' es la historia personal audazmente reinventada de la sex symbol más famosa del mundo, Marilyn Monroe. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

Tras las críticas a Armas por su acento en el film, la estrella respondía en la revista L'Officiel que no tuvo ninguna intención en asemejarse a la artista, sino en captar el proceso emocional por el que pasó.

"Mi trabajo no era imitarla", aclaró de Armas. "Estaba interesada en sus sentimientos, su viaje, sus inseguridades y su voz, en el sentido de que ella realmente no tenía una".

Seguro que te interesa

''Me siento tan agradecida'': La emocionada reacción de Ana de Armas al ser elegida entre las estrellas más influyentes del año con una carta de Jamie Lee Curtis