Una actriz de 'Harry Potter' revela que Arnold Schwarzenegger se tiró un pedo en su cara: "No se lo he perdonado"

Los podcast se ha convertido una herramienta de posibilidades infinitas. Por ejemplo, para la comunidad cinéfila aporta una red enorme donde hablar sobre las últimas curiosidades del séptimo arte o tirar de la nostalgia, descubriendo nuevos datos hasta ahora desconocidos. Precisamente, el actor Arnold Schwarzenegger ha sido victima de un revelador descubrimiento en uno de sus rodajes de juventud.

El secreto salió a la luz durante la grabación del podcast, 'Have I Got News For You'. Durante una conversación con la actriz Miriam Margolyes, quien interpretó a la profesora de Herbología, Pomona Sprout en la saga de películas de 'Harry Potter', compartió pantalla con Schwarzenegger en la cinta de 1999 'El fin de los días'.

Miriam de 81 años, recordaba su lamentable experiencia con el actor, al que tacha de ser "demasiado engreído". Sus formas poco caballerosas concluyeron en un desagradable suceso que como la actriz afirma fue realizado "deliberadamente", justo frente a su cara.

La actriz Miriam Margolyes | Getty

"Se tiró un pedo en mi cara. Ahora, puedo tirarme un pedo, por supuesto que lo hago, pero no lo hago frente la cara de la gente", bromeaba Margolyes.

"Estaba interpretando a la hermana de Satanás y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y se tiró un pedo. No formó parte de la película, sucedió en una de las pausas, pero no se lo he perdonado".

La actriz recientemente también menciono para el programa This Morning de ITV (Reino Unido), otro "maloliente" incidente, en esta ocasión protagonizado por el actor Leonado DiCaprio. Ambos compartieron escena en el rodaje de 'Romeo + Julieta' de Baz Luhrmann.

"¡Él estaba un poco maloliente porque hacía mucho calor en México y los muchachos jóvenes no se perfuman, no se lavan todas sus parte!". De hecho, señaló que le había aconsejado a uno de los miembros del equipo de producción de 'This Morning' que revisara también su higiene personal.

Seguro que te interesa:

Arnold Schwarzenegger le tendió una trama a Sylvester Stallone en los 80 para que hiciera una película malísima