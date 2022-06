'Elvis' ya se ha estrenado, confirmándose como un éxito de crítica y espectadores. En ella coinciden Austin Butler y Tom Hanks como protagonistas, bajo las órdenes del cineasta Baz Luhrmann, nominado al Oscar.

Sobre este último, Austin Butler ha hecho unas declaraciones en las que confiesa cómo ha sido trabajar con él, y en las que cuenta también que tuvo quien le aconsejara antes comenzar su trabajo con el director.

En una entrevista a Entertainment Weekly, ha contado que fue Leonardo DiCaprio quien pudo contarle de antemano su experiencia con Luhrmann. Y es que el actor de 'No mires arriba' había trabajado antes con el director en dos ocasiones. En 1993 hicieron 'Romeo + Julieta', y en 2013, 'El Gran Gatsby'.

Fue en el rodaje de 'Érase una vez... en Hollywood', de Quentin Tarantino, donde Butler interpretó a uno de los acólitos de Charles Manson, y el protagonista Leonardo DiCaprio le dio un consejo para trabajar con el director de 'Elvis': "Leo me dijo 'Baz va a estar constantemente sacándote de tu equilibrio y va a sacar cosas de ti que no sabías ni que tenías dentro'".

Austin Butler | Getty

A esta advertencia de Dicaprio, Austin añade: "Es exactamente la experiencia que he tenido". Sobre su sensación concreta con 'Elvis' comenta: "Había días en los que pensaba 'Baz, ¿Por qué no hacemos esto como lo habíamos preparado?' Me di cuenta de que él me lanzaba al límite de lo que soy capaz de hacer. Era como capturar la luz a través de una botella, si lo haces justo como lo habías preparado, puede ser más difícil".

Butler compara el trabajo del que ha sido su director en esta última película con la improvisación de un músico de jazz: "Para tocar jazz tienes que saber teoría musical. Conocer todas las escalas que hay en la guitarra, pero al final estás improvisando".

"Tienes todo ese conocimiento y práctica que te viene en ese preciso momento en el que vas a tocar lo que tengas enfrente. Así trabaja Baz, porque se centra mucho en la preparación. Pero cuando llega el momento de filmar, una escena que llevo preparando un año, de repente cambia por completo el mismo día de rodaje", ha contado de sus impresiones sobre Luhrmann.

Austin Butler ha sido muy aclamado por este trabajo interpretando a la leyenda del rock, y aparte del reto que le ha supuesto el trabajo con el director de la cinta, ha tenido que enfrentar contratiempos durante la producción y llegó a estar hospitalizado, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Primer tráiler de 'Elvis', el biopic con Austin Butler como el rey del rock y un Tom Hanks irreconocible