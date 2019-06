Las seis madres de 'Madre', la telenovela turca de Nova

Zeynep: la madre instintiva

Aquella mañana en la que Zeynep llevó a Melek a la playa para ver los pájaros ni se le pasaba por la mente que al acabar el día aquella niña sería su hija. Es más, es bastante probable que la propia Zeynep, dado su carácter un tanto retraído y el trauma emocional que arrastraba desde su infancia por el abandono de su madre, nunca se planteara la posibilidad de tener hijos.

Sin embargo, las lágrimas y la desesperación de la pequeña provocaron que en décimas de segundo tomara la decisión más importante y más radical de su vida. Zeynep es una madre instintiva porque su maternidad nace de un arrebato, de la de la necesidad de proteger a Melek, del ansia de arrancarla de su particular infierno.

Pero esa decisión nada meditada y poco racional no le resta ni un ápice de valor a su maternidad porque desde ese mismo instante actuó en consecuencia. Ha sido (y es) la madre de Melek. Le dio una familia. Le dio un hogar. Buscó la forma de darle una educación. Pero, sobre todo, le dio cariño y seguridad. Con Zeynep, Melek siente querida y segura. Con Zeynep, Melek sonríe.

Lo que pasará en el futuro es un misterio. Tal vez Zeynep pague un precio muy caro por ser la madre de Melek, pero, por mucho que otros se empeñen en separarlas, ambas tienen claro que siempre estarán unidas porque son madre e hija. Porque ambas decidieron que ese fuera el vínculo que las uniese. Porque Melek nunca olvidará que las manos de Zeynep son las manos de su madre.

Sule, la madre contradictoria

Para que Zeynep se convirtiese en madre, Sule tuvo que fracasar estrepitosamente en ese rol. En los primeros capítulos la madre biológica de Melek se convirtió en uno de los personajes más detestados de toda la historia. ¿Cómo es posible que una madre meta a su hija en una bolsa de basura? ¿Cómo es posible que permita que la maltraten sin decir nada?

Un día descubrimos que Sule no siempre fue así. Que hubo un tiempo en el que era una madre cariñosa, atenta, preocupada por el bienestar y la felicidad de su hija. Sin embargo, esa Sule desapareció el día que Cengiz entró en su vida.

Ahora mismo Sule es probablemente el personaje más contradictorio de esta historia. Por un lado, enternece ver cómo intenta aprovechar su segunda oportunidad con Melek; cómo intenta protegerla de Cengiz; cómo se preocupa por comprarle ropa limpia o por hacerle tostadas francesas. Pero, por otro lado, sigue estando demasiado presente la otra Sule.

La Sule que lleva a su niña a un antro nocturno, la Sule que no abandona a Cengiz cuando descubre que su hija ha pasado la noche encima de un armario, la Sule que cuando despierta en un hospital pregunta primero por su marido antes que por su hija, la Sule que no puede parar de llorar por el rechazo de Cengiz pero que no derrama ni una lágrima por la ausencia de su hija.

Tal vez sí quiera a su hija, pero con sus últimas actuaciones lo que deja claro es que más que ejercer de madre de Melek lo que quiere es que Zeynep no asuma ese rol. No denunció a Zeynep para recuperar a su hija. La denunció porque no soporta que Melek quiera más a la profesora que a ella. No denunció por amor a Melek. Denunció por odio a Zeynep. Pero el gran problema de todo esto es que Sule no profundiza en las causas. ¿Será capaz Sule de reflexionar sobre por qué Melek quiere a Zeynep y no a ella?

¿Llegará el momento en que comprenda las palabras de Gönul y entienda que Zeynep puede darle a Melek la vida, la tranquilidad, la seguridad y el cariño que ella nunca podrá darle?

Gönul, la madre rechazada

Si bien Sule no admite el rechazo de Melek, Gönul ya ha asumido hace tiempo el abismo que la separa de Zeynep. Sin embargo, su actitud es completamente distinta. Sabe y comprende que su hija le guarda un profundo rencor por su abandono, pero, aun así, mueve cielo, mar, tierra y contactos carcelarios por ayudarla. Tal vez Zeynep no vea a Gönul como su madre, pero Gönul sí actúa como la madre de Zeynep, al menos en lo que se refiere a apoyarla en sus decisiones y a ayudarla a lidiar con sus múltiples problemas.

Esta relación es otro de los grandes misterios de esta historia. ¿Llegará Zeynep a ver a Gönul como su madre o el rencor es demasiado grande como para desaparecer? Ya sabe por qué su madre tuvo que abandonarla, pero aún no ha descubierto lo que pasó con su padre. Ya hemos visto un cierto acercamiento o, al menos, Zeynep ya acepta la presencia de Gönul a su lado, pero ¿qué pasará cuando sepa la razón por la que su madre fue a la cárcel?

Cahide, la madre dimisionaria

Y si Gönul se esfuerza día a día por acercarse a Zeynep, Cahide parecía querer alejarse cada día más. Siendo francos, sus razones eran comprensibles. Como abogada sabía que Zeynep estaba metida en graves problemas y como madre deseaba que se alejase lo antes posible de la causa de sus complicaciones.

Sin embargo, resultaba curioso que ella, que adoptó a Zeynep y la quiso tanto como a Gamze y Duru, tardase tanto en comprender los sentimientos de su hija hacia Melek. Desheredándola dio la sensación de que le importaba más su nombre, su reputación y su posición social que su propia hija.

Eso hizo precisamente que llamara más la atención su conversación con el comisario. Es cierto que no denunció a Zeynep (ninguna madre metería a su hija en la cárcel), pero tampoco movió ni medio dedo para ayudarla.

Ahora ha rectificado su actitud. Tal vez ahora Zeynep sí cuente con la ayuda de Cahide. Y lo cierto es que ahora es cuando más la necesita. Sin embargo ese cambio de actitud de Cahide no deja de provocar dudas, ¿a qué se ha debido ese cambio? ¿A sus sentimientos maternales? ¿O a las palabras de Duru diciendo que la señora Torpe es una gran mujer?

Y, por otro lado, ¿por qué ese interés en que Gönul se mantenga lejos de Zeynep? ¿Qué secreto comparten ambas mujeres? ¿Por qué Gönul asume sin ningún reproche todos los ataques de Cahide?

Gamze, la madre que pudo ser

Precisamente Cahide también ha tenido una influencia muy importante en la forma en que Gamze afrontó su maternidad. Fue Cahide quien la convenció para que no abortara. Sin embargo, después todo cambió. Cahide quiso que Gamze se reconciliase con Mert, con el hombre que no quería a su propio hijo. ¿Por qué? ¿Para guardar las apariencias? ¿O porque no le gusta el nuevo amigo que ha encontrado su hija?

El problema está en que las cosas no salieron como se suponía que tenían que salir y Gamze y su bebé han pagado los platos rotos. Cahide echó a Mert de su casa, pero cuando lo hizo era ya demasiado tarde.

Zeynep, la madre que fue

Y para cerrar el círculo ha llegado Zeynep, la suegra de Gönul. La señora silenciosa habla poco, muy poco, pero dice mucho. Dice mucho cada vez que mira a Gönul con odio, cada vez que rechaza su ayuda, cada vez que le echa en cara que es una asesina.

Y, una vez más, Gönul baja la cabeza ante los ataques de su suegra y no replica, no responde, no dice nada. Simplemente se deja ofender. ¿Llegará el día en que diga todo lo que pasó y lo que siente? Pero, sobre todo, ¿qué sucederá cuando Zeynep descubra que tiene una nieta?

Y en el horizonte ya se vislumbra la posible llegada de una séptima madre. Después de un par de detalles ya intuimos que el comisario Sinam mantiene una relación "complicada" con su progenitora. ¿Por qué no le contestó el teléfono? ¿Por qué se mostró tan seguro al decir que él sería capaz de meter a su madre en la cárcel?

En definitiva, 'Madre' es la historia de distintas madres que por diferentes razones viven de formas muy diversas la maternidad. Y curiosamente se producen también diversos duelos por ganarse el afecto de los hijos. Sule pelea por vencer a Zeynep y Cahide y Gönul viven una silenciosa guerra por el afecto de su hija. ¿La victoria de una significará la derrota de la otra? ¿Será posible una coexistencia pacífica y armoniosa entre las diferentes madres de 'Madre'?

