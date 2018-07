Xplora, líder absoluto de la Madrugada del domingo (9,4%)

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



VIERNES



Neox: Los Simpson 621.000 (3,7%)

Nova: La Patrona 570.000 (3,4%)

Nitro: Sin Rastro 519.000 (3,2%)

Xplora: El Jefe 232.000 (1,4%)

La Sexta3: Cine - Forest Gump 567.000 (3,6%)



La Siete: La voz: batallas 314.000 (1,9%)

FDF: La que se avecina 546.000 (4,2%)

Boing: Doraemon: Gato Cósmico 406.000 (2,8%)

Divinity: Castle 342.000 (2,5%)

Energy: Cine - Blitz 249.000 (1,4%)

Nueve: El comisario 164.000 (1,1%)



Clan TV: Bob Esponja 429.000 (2,8%)

Teledeporte: Tenis: Masters Cup - R.Nada - T.Berdych 784.000 (4,5%)

24H: La noche en 24H 136.000 (0,8%)



Disney Channel: Cine - Sky High: Una escuela de altos vuelos 395 (2,2%)

Intereconomía TV: Daños colaterales 196.000 (1,2%)

MTV: Catfish: Mentiras en la red 75.000 (0,5%)

13TV: Al día 275.000 (1,9%)

Discovery Max: Mi casa en un árbol 323.000 (2,1%)

Paramount Channel: Cine - Los cañones de navarone 277.000 (1,7%)



SÁBADO



Neox: Los Simpson 565.000 (3,6%)

Nova: Tu cara me suena 412.000 (2,7%)

Nitro: Sin Rastro 463.000 (2,9%)

Xplora: Restauradores 294.000 (2,5%)

La Sexta3: Cine - Pirañaconda 420.000 (2,5%)



La Siete: Callejeros 435.000 (3,2%)

FDF: La que se avecina 455.000 (2,9%)

Boing: Cine- Barbie: Fairytopia 303.000 (1,9%)

Divinity: Me pido este vestido 340.000 (2,5%)

Energy: C.S.I. Miami 208.000 (1,4%)

Nueve: Fila Nueve - Un rostro desconocido 77.000 (0,5%)



Clan TV: Peppa Pig 628.000 (14,4%)

Teledeporte: Tenis: Masters Cup: Del Potro - Federer 553.000 (4,3%)

24H: 24H en la calle 131.000 (0,8%)



Disney Channel: Cine - Phineas y Ferb: La película 465.000 (3,7%)

Intereconomía TV: El mundo en guerra - Viento metálico 88.000 (0,7%)

MTV: Vergüenza Ajena 148.000 (0,9%)

13TV: Nuestro cine: ¿Qué hacemos con los hijos 349.000 (2,8%)

Discovery Max: Fast n´loud 317.000 (2,2%)

Paramount Channel: Cine - Encuentros en la tercera fase 279.000 (1,7%)



DOMINGO



Neox: Los Simpson 615.000 (3,1%)

Nova: Top Chef 293.000 (1,5%)

Nitro: Sin Rastro 476.000 (2,4%)

Xplora: La casa de empeños 495.000 (2,8%)

La Sexta3: Cine - The Faculty 371.000 (1,9%)



La Siete: Salvame Deluxe 415.000 (2,7%)

FDF: La que se avecina 705.000 (3,8%)

Boing: Doraemon Gato Cósmico 484.000 (2,5%)

Divinity: Me pido ese vestifo 341.000 (2,4%)

Energy: C.S.I. Miami 305.000 (1,9%)

Nueve: Fila Nueve 88.000 (0,5%)



Clan TV: Bob esponja 497.000 (3%)

Teledeporte: Tenis: Masters Cup: Nadal - Federer 1.432.000 (9,9%)

24H: 24H Noticias: En directo - Alfredo Pérez Rubalcaba 116.000 (1,3%)



Disney Channel: Wasabi warriors 331.000 (1,8%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 240.000 (3,7%)

MTV: Europe Music Awards 368.000 (1,9%)

13TV: La marimorena 387.000 (2,1%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 348.000 (2%)

Paramount Channel: Cine - Scary Movie 396.000 (2,7%)



Xplora vuelve a ser líder absoluto de la Madrugada del domingo con una cuota de pantalla del 9,4% y del viernes con un 8,5% de share. Además, la cadena factual de Atresmedia TV anota un 1,7% en el domingo y supera en +0,5 puntos a su competidora directa, Energy (1,2%). Así, el sábado anota 1,7% frente al 1,1% de Energy.



Las televisiones temáticas de Atresmedia TV lideraron el viernes con un 10,3% de cuota total de pantalla, frente a las TDT de Mediaset (9,6%), pese a que este grupo cuenta con un canal más. laSexta3, con la emisión de un ciclo de películas de aventuras y terror protagonizados por peligrosas criaturas, registra un 2,1% de cuota en el día y se impone ante su homóloga Paramount Channel (1,7%).



El episodio número 100 de la serie norteamericana 'Modern Family' roza el medio millón de espectadores y anota una cuota del 2,4% el domingo en el prime time de Neox. Nova lidera la Tarde (3,3%) y el Prime Time (3%) del viernes de la TDT. La telenovela 'La Patrona' fue vista por 570.000 espectadores (3,4%).



Por su parte, el partido de tenis que enfrentó a Rafael Nadal y Roger Federer este domingo se convierte en la emisión más vista de las televisiones temáticas en el fin de semana. El encuentro fue visto por más de 1,4 millones de espectadores (9,9%) en Teledeporte.