Atresmedia sube y refuerza su liderazgo en el consumo digital, ampliando la ventaja frente a su grupo competidor

ATRESMEDIA refuerza su posición de liderazgo en el consumo digital, subiendo con fuerza y ampliando su ventaja frente a su principal competidor. Así, según los últimos datos de Comscore, correspondientes a mayo de este año, vuelve a situarse a la cabeza como el grupo audiovisual líder también en internet, título que mantiene de manera ininterrumpida en las audiencias digitales desde hace ya más de 10 años, desde abril de 2016. En esta ocasión, consigue 20,8 millones de visitantes únicos, aumentando la ventaja frente a su principal competidor a un +121%, la más alta desde octubre de 2024, casi dos años. Esto se traduce en una diferencia de 11,4 millones de visitantes únicos más que su principal adversario.

Además, en el quinto mes de 2026, Atresmedia vuelve a superar a todos sus competidores en el ranking de sites más visitados en España, creciendo un 6% sobre el mes anterior y ascendiendo hasta la 9ª posición, de nuevo muy por delante de competidor directo, que cae en mayo y se sitúa en la 42ª.

atresplayer sube y consigue 2,2 millones de visitantes únicos

atresplayer crece en mayo y finaliza el mes alcanzando 2,2 millones de visitantes únicos y consolidando su apuesta constante y decidida por nuevos contenidos exclusivos. Así, sigue reforzando un catálogo único e imbatible en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una oferta que la posiciona como la plataforma en español más completa y reconocida, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Tras consolidarse un año más como la plataforma con mayor número de estrenos de producción nacional, mantiene su apuesta y continúa otro mes ofreciendo contenido inédito y nuevos estrenos.

En mayo ha continuado estrenando nuevos proyectos y ha llegado el final de uno de los más esperados, La Nena, tercera entrega de la saga de La Novia Gitana, dirigida por Paco Cabezas y protagonizada por Nerea Barros. La serie es una adaptación libre de 8 episodios de la tercera novela homónima del fenómeno literario creado por Carmen Mola y está dirigida por Paco Cabezas, que ya estuvo al frente de La Novia Gitana y La Red Púrpura; junto a Miguel Ángel Trudu. La saga llegó a su final en atresplayer con un gran operativo de la BAC para frenar a La Madre.

Igualmente, también ha ofrecido los últimos capítulos de la segunda temporada de Entre Tierras, el éxito protagonizado por Megan Montaner al que se suman Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros. Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes.

laSexta y Antena 3 siguen líderes en el ranking de canales

En cuanto a las webs de televisión, las principales cadenas de Atresmedia se coronan de nuevo líderes en el ranking de consumo digital, encadenando su undécimo mes consecutivo a la cabeza y de nuevo superando a sus competidores.

Así, en mayo, laSexta.com sigue a la cabeza del ranking con 6,2 millones de visitantes únicos, aumentando la ventaja sobre su inmediato competidor a un +652%.

A continuación, Antena 3 colidera el top de canales y vuelve a superar a su adversario directo al conseguir 5,2 millones de visitantes únicos.

laSexta.com, con su completo seguimiento de la actualidad política, social, nacional e internacional, continúa en lo más alto en digital y siendo, otro mes más, referente informativo a través de sus programas de actualidad y ediciones informativas: Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave, laSexta Xplica o El Objetivo han seguido de forma completa toda la actualidad nacional, como la imputación de Zapatero, las elecciones autonómicas andaluzas, la huelga y manifestaciones de docentes, la entrevista exclusiva de Josep Pedrerol a Florentino Pérez, o la visita de Donald Trump a China y la crisis del Hantavirus, en el plano internacional. Un mayo en el que Lo de Évole ha cerrado temporada anotando el mejor dato de las últimas cinco con un programa especial junto al ex Fiscal General del Estado, y laSexta Xplica, con su mejor mayo histórico. Han destacado en el horario estelar de la cadena Marc Giró y su Cara al show y Aimar Bretos al frente de La noche de Aimar, que crece y lidera frente a su inmediato competidor. A diario, Aruser@s despunta en la mañana y Zapeando continúa creciendo y renueva su mes más visto de la temporada.

Antena 3 sigue igualmente en el top de cadenas de televisión en otro mes con un sobresaliente seguimiento para Antena 3 Noticias, que encadenan 77 meses de liderazgo absoluto y teniendo las ediciones más vistas de la televisión. Destacan los 100 meses consecutivos de liderazgo de Sandra Golpe al frente de Antena 3 Noticias 1. También Espejo Público continúa con sus buenos resultados en las mañanas televisivas y con su cobertura de la actualidad, ofreciendo este mes entrevistas con Félix Bolaños, Yolanda Díaz o Joaquín Leguina.

En entretenimiento, la cadena ha seguido dominando de manera absoluta y consiguiendo un mes más los cuatro programas más vistos de toda la televisión con El Hormiguero, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena. Antena 3 ha triunfado así con su entretenimiento a diario, representado por Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que cumple 50 meses consecutivos de liderazgo, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de toda la temporada en televisión, el gran final de Mask Singer: adivina quién canta con éxito en la noche de los miércoles y el estreno de una nueva edición de La Voz Kids como líder de las noches de los sábados.

En ficción, Sueños de libertad es líder y la serie más vista de la televisión y ¿A qué estás esperando? estrena episodios en las noches de jueves tras su éxito en atresplayer como la serie más vista del año 2024.

Onda Cero crece y alcanza los 2,5 millones y Europa FM finaliza el mes con una media de cerca de 750.000 visitantes únicos

Onda Cero crece y alcanza en mayo los 2,5 millones de visitantes únicos, gracias a programas como Más de uno, con Carlos Alsina; Por fin, con Jaime Cantizano; La brújula, con Rafa Latorre; Radioestadio, con Edu García; o Julia en la onda, con Julia Otero. El seguimiento puntual de la actualidad, marcada por los casos de corrupción política y la guerra del Golfo y su afectación a la economía doméstica, impulsó un crecimiento del 21% con respecto a abril. Además, destaca su oferta digital nativa de Onda Cero Podcast, con el estreno en mayo de la ficción sonora Los perseguidos.

Por su parte, el humor de Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García, y un mix musical basado en "los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre" permitieron crecer a Europa FM un 53% con respecto a abril, alcanzando los 743.000 visitantes únicos.