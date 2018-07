Las comedias de Neox, entre lo más visto del fin de semana

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



VIERNES

Neox: Los Simpson 520.000 (3%)

Nova: La Patrona 581.000 (3,4%)

Nitro: Escudo Humano 490.000 (2,8%)

Xplora: Millonario anónimo 229.000 (1,2%)

La Sexta3: Cine - El secreto de Thomas Crown 467.000 (2,6%)



La Siete: La Voz: Directos 338.000 (2,1%)

FDF: Aida 576.000 (3,4%)

Boing: Hora de aventuras 359.000 (3%)

Divinity: Cine - Planes de boda 361.000 (2,2%)

Energy: C.S.I. Miami 260.000 (1,8%)

Nueve: El comisario 95.000 (0,7%)

Clan TV: Kung Fu Panda: La leyenda de Po 429.000 (2,7%)

Teledeporte: Reportaje deportivo - Borja Vidal Fernández 74.000 (0,5%)

24H: La noche en 24H 137.000 (0,8%)



Disney Channel: Cine - Santa Can 2: Los cachorros de Santa 573.000 (3,3%)

Intereconomía TV: Queremos opinar 210.000 (1,8%)

MTV: Catfish: Mentiras en la red 83.000 (0,5%)

13TV: Cine Western - Fort Comanche 263.000 (2,4%)

Discovery Max: Dynamo: El mago 340.000 (2%)

Paramount Channel: Cine - Desperado 334.000 (1,9%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 620.000 (3,9%)

Nova: Tu cara me suena 456.000 (3,1%)

Nitro: Cine - El furor del dragón 245.000 (1,8%)

Xplora: Generación Alien 234.000 (1,5%)

La Sexta3: Todo Cine 435.000 (2,6%)



La Siete: Callejeros Chunguitos y familia 429.000 (3%)

FDF: C.S.I. 453.000 (4,1%)

Boing: Cine - Doraemon y el misterio de las nubes 370.000 (2,2%)

Divinity: Me pido este vestido 268.000 (1,9%)

Energy: C.S.I Nueva York 206.000 (1,6%)

Nueve: Tierra de lobos 66.000 (0,4%)



Clan TV: Peppa Pig 622.000 (15,4%)

Teledeporte: Estudio estadio 112.000 (0,7%)

24H: Telediario Fin de semana 128.000 (1%)



Disney Channel: Cine - Niko, el reno que quería volar 504.000 (3%)

Intereconomía TV: El mundo en guerra 48.000 (0,4%)

MTV: Vergüenza ajena 146.000 (1%)

13TV: Nuestro cine - El emigrante 241.000 (1,9%)

Discovery Max: Fast N´Loud 246.000 (1,5%)

Paramount Channel: Cine - Yo soy Sam 249.000 (1,5%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 482.000 (2,6%)

Nova: Decogarden 285.000 (2,1%)

Nitro: Sin rastro 402.000 (2,2%)

Xplora: La casa de empeños 335.000 (1,9%)

La Sexta3: Cine - Deep Rising: El misterio de las profundidades 324.000 (1,8%)



La Siete: Tu si que vales 174.000 (1,1%)

FDF: La que se avecina 738.000 (4,2%)

Boing: Cine - Johnny Test 303.000 (2,1%)

Divinity: Cine - Todos los días de mi vida 506.000 (2,7%)

Energy: C.S.I. Miami 213.000 (1,4%)

Nueve: Hospital central 53.000 (0,3%)



Clan TV: Cine - La panda de la selva: Vuelta al hielo 523.000 (2,8%)

Teledeporte: Baloncesto: Liga ACB - Valencia BC - Real Madrid 538.000 (3,7%)

24H: Parlamento 135.000 (1%)



Disney Channel: Cortometraje - Patrulla de aterrizaje, operación: el secreto de Santa 398.000 (2,2%)

Intereconomía TV: El mundo en guerra 65.000 (0,5%)

MTV: Vergüenza Ajena 155.000 (0,9%)

13TV: Nuestro cine: Se armó el belén 410.000 (2,6%)

Discovery Max: La leyenda del megalodon 391.000 (2,1%)

Paramount Channel: Cine - Kill Bill 373.000 (2%)



Nova arrasa el fin de semana superando a su homóloga Nueve. Así, el viernes anota un 2,4% frente al 0,4% de Nueve; el sábado registra un 1,6% de cuota de pantalla, mientras que Nueve se queda en el 0,4% y el domingo el canal femenino de Atresmedia TV registra un 1,1% en el día superando a +0,8 puntos a Nueve (0,3%).



Los canales temáticos de Atresmedia Televisión se imponen el viernes con una cuota del 10% a los de Mediaset (9,6%) pese a contar con un canal menos.



Teledeporte anota un 1,2% el domingo gracias a la emisión del partido de baloncesto que disputaron el Valencia BC y el Real Madrid. La emisión deportiva registra más de medio millón de espectadores (3,7% de share)