Zendaya responde tajante a quienes critican que 'Euphoria' "glorifica el uso de las drogas"

La temporada 2 de 'Euphoria' hace unas semanas que se estrenó en HBO Max y está generando un gran debate social. La ficción está revolucionando a todos los espectadores quienes semana tras semana hacen que la ficción sea tendencia.

Pero, aunque muchos son los que han aplaudido la calidad puesta en escena, también hay quienes están criticándola. Así, un representante de la Drug Abuse Resistance Education (DARE), en español Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas, ha ofrecido una duras declaraciones sobre 'Euphoria' donde afirman que "glorifica y representa erróneamente el uso de drogas, la adicción, el sexo anónimo, la violencia y otros comportamientos destructivos de los estudiantes de secundaria como algo común y generalizado en el mundo de hoy".

Para después añadir: "Es desafortunado que HBO, las redes sociales, los críticos de series de televisión y la publicidad hayan optado por referirse a la serie como 'innovadora', en lugar de reconocer las posibles consecuencias negativas para los niños en edad escolar que hoy enfrentan riesgos y desafíos de salud mental".

Zendaya como Rue en 'Euphoria' | HBO Max

Zendaya responde a las críticas sobre 'Euphoria'

Zendaya vuelve a meterse en la piel de Rue Bennet en esta nueva temporada de 'Euphoria'. Rue es una joven adicta a las drogas quien ha intentado en varias ocasiones desintoxicarse pero, finalmente, siempre vuelve a recaer haciendo que su vida gire en torno a su adicción.

En el capítulo 2x05 llamado 'Stand still like the hummingbird' vemos uno de los momentos más crudos del personaje de Zendaya metida en esta espiral de destrucción. Unas imágenes muy duras pero que representan también una realidad de la sociedad.

Así, en relación a las críticas que la serie ha tenido por enseñar esta parte de la vida de muchas personas adictas, Zendaya ha sido tajante: "Nuestra serie no es de ninguna manera un cuento moral para enseñarle a la gente cómo vivir su vida o lo que deberían estar haciendo", dice en una entrevista a 'EW'.

"En todo caso, el sentimiento detrás de 'Euphoria', o lo que sea que siempre hemos estado tratando de hacer, es ayudar a las personas a sentirse un poco menos solas en su experiencia y dolor", explica. "Y tal vez, sientan que no son los únicos que están pasando por ello o lidiando con los que están padeciendo".

"Mi mayor esperanza es que las personas puedan conectarse con ella y aquellos que necesitan sanar y crecer con Rue, con suerte, para el final de esta temporada, sentirán esa esperanza y ese cambio en ella", explica sobre lo que intentan transmitir.

Para después expresar que muchas personas se han visto reflejadas en Rue: "Mucha gente se acercó y encontró muchos paralelismos de todas las edades, todos los ámbitos de la vida", afirma. Rue significa mucho para ellos de una manera que puedo entender, pero también tal vez de una manera que nunca podría entender".

Además, Nika King, quien interpreta a la madre de Zendaya comenta que no es algo "bonito" de ver pero que el productor Sam Levinson pensó que era importante explorar y "ser visto".

"Necesitamos ver a esta familia Bennett realmente pasar por eso porque esa es la única forma en que la audiencia y las personas que también están pasando por esto en la vida real lo entienden. Y dicen, 'Guau, esto es auténtico'. Esto es real'", termina diciendo la actriz.

Seguro que te interesa:

Cuando Zendaya mostraba a su familia: Así son los desconocidos padres de la actriz de 'Euphoria'