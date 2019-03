Ed Westwick vuelve a ser acusado de abuso sexual

La actriz Kristina Cohen ha denunciado que hace tres años Ed Westwick, protagonista de 'Gossip Girl', abusó de ella. "Me desperté de pronto con Ed sobre mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo", ha publicado en su Facebook.

Aurélie Wynn | IG

A esta acusación se suma ahora la actriz Aurélie Wynn, que ha confesado haber sido violada por Westwick en julio de 2014. Wynn, conocida antes como Aurelie Marie Cao, ha encontrado fuerzas en las acusaciones de Kristina Cohen para escribir en su perfil de Facebook que ella vivió una experiencia parecida con el actor.

Wynn cuenta en esta publicación que fue llevada por Ed Westwick a una casa en Gledower States, donde compartía casa con un actor de 'Glee'. Ella fue con una amiga y estuvieron disfrutando de la noche hasta las 5 de la mañana, momento en el que decidieron dormir un rato. Fue entonces cuando el actor quiso acompañarla a la misma habitación: "Le dije que no, me empujó bocabajo y me sentí indefensa por su peso. Yo llevaba un bañador que rompió rápidamente. Estaba completamente en shock, soy muy pequeña".

Lo más fuerte viene cuando le contó al chico con el que estaba saliendo por aquel entonces, Mark Salling (condenado por posesión de pornografía infantil) y que cuando se enteró hizo como que no conocía a Ed Westwick, luego le echó la culpa a Aurélie de lo que había pasado y rompió con ella.