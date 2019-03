Ed Westwick, protagonista de 'Gossip Girl', acusado de violar a una actriz

Ed Westwick, protagonista de 'Gossip Girl', es el último actor en protagonizar un escándalo de abusos sexuales. La actriz Kristina Cohen ha publicado en su Facebook que hace tres años, Westwick la violó.

Cohen, que ha participado en series como 'Californication', ha explicado su terrible vivencia cuando hace tres años, un productor con el que salía le llevó a la casa de Westwick. Según explica, el protagonista de 'Gossip Girl' quería que los presentes en la fiesta "debían follar todos". Ahí fue cuando Kristina Cohen decidió marcharse, aunque su novio en aquel entonces le pidió que aguantar unos minutos más "para no cabrearle".

"Me desperté de pronto con Ed sobre mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero agarró mi cara con sus manos, me zarandeó y me dijo que quería follarme. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó", relata en el post que ha publicado en su página.