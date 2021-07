Wentworth Miller ('Prison Break') revela que hace un año le diagnosticaron autismo

Wentworth Miller, el actor que nos regaló una actuación inolvidable dando vida a Michael Scofield durante 5 temporadas en la serie 'Prison Break', ha hecho un anuncio a sus seguidores a través de sus redes sociales.

Por desgracia no se trata de ningún nuevo proyecto en el que podríamos ver al actor, sino que ha comunicado a través de una foto publicada en su Instagram que, desde hace un año, le diagnosticaron autismo.

Con este mensaje ha compartido la noticia con sus seguidores. Puedes verlo también en el vídeo de arriba. "Como a todos, la vida en cuarentena me ha quitado muchas cosas. Pero en la soledad, encontré regalos inesperados. Este otoño hace un año desde que me diagnosticaron autismo. Precedido de un autodiagnóstico. Y seguido del diagnóstico oficial".

Y continúa: "Fue un proceso largo y defectuoso que necesitaba actualizar. Soy un hombre de mediana edad, no un chico de 5 años. Y reconozco que tener acceso a este diagnóstico es un privilegio que no todos pueden tener. Digamos que fue algo impactante, pero no supuso ninguna sorpresa".

"Hay una narrativa familiar cultural que es algo como, 'Una figura publica comparte A, B y C al público, dedica plataformas a D, E, y F. Bien por ellos. Pero no es necesariamente lo que va a pasar aquí", explica el actor.

Sigue: "No sé demasiado sobre autismo, y hay mucho que saber. Ahora mismo mi trabajo está enfocado en evolucionar mi conocimiento. Volver a examinar cinco décadas de experiencias vividas a través de una mirada diferente. Esto llevará su tiempo".

"Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de ser una voz que suena mucho pero que está mal informada. Históricamente se ha hablado mucho sobre la comunidad autista, eso si lo sé. Han hablado por ellos. Y no quiero hacerles más daño. Solo levantar mi mano y decir, 'Estoy aquí. He estado'", continúa contando Wentworth.

Además, recomienda esta forma para informarse sobre el autismo: "Si alguien está interesado en ahondar más en el autismo y la neuro diversidad, os recomiendo el contenido que suben muchas personas compartiendo pensamientos o contenido inspirador en Instagram, TikTok... Nueva terminología, matices y luchando contra los estigmas sociales".

"Los creadores, algunos muy jóvenes, hablan sobre los problemas más relevantes y de una manera mucho más fluida y con muchos más conocimientos que los que yo puedo aportar. Esto es lo que he decidido compartir ahora", sigue Miller.

"Oh, esto no es algo que vaya a cambiar. No. Ser autista es parte fundamental de quién soy. De todo lo que he logrado. También quiero decir que muchas personas que consciente o inconscientemente me han dado ese toque de gracia y el espacio durante los años, me permitió moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, lo tuviera o no para ellos. Gracias", añade el actor.

Y termina: "Y para aquellos que deciden de una manera diferente... bueno. Las personas terminan por revelarse. Otro regalo".

