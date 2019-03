Este es el futuro de Rick Grimes tras su adiós en el último capítulo de 'The Walking Dead'

Es hora de despedirse de Rick Grimes, pero parece que sólo tendremos que hacerlo en la serie. Según informa The Hollywood Reporter, Andrew Lincoln seguirá interpretando al personaje en tres películas para la televisión. Si aún no has visto el último capítulo de 'The Walking Dead' te aconsejamos que no sigas leyendo, esta noticia contiene SPOILERS.

Así que en 2019 comenzará a rodarse la primera de ellas, según los planes de AMC. Scott M. Gimple dirigirá la historia en la que averiguaremos qué fue de Rick tras abandonar Alexandría en el helicóptero en su último episodio en la serie.

Según añade la misma publicación, este proyecto partiría del propio Lincoln, que ha decidido dejar la serie para poder pasar más tiempo con su familia. De esta forma, sólo tendrá que despedirse del personaje de forma temporal y podrá retomarlo sin tener que cumplir la exigente agenda de rodaje de 'The Walking Dead'.