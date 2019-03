Vuelve a Storybrooke: las primeras imágenes de 'Once Upon a Time'

La serie revelación de la pasada temporada en EEUU prepara su vuelta a la pequeña pantalla. 'Once Upon a Time', que se estrenó con gran éxito esta semana en Antena 3, regresa más mágica que nunca el próximo 30 de septiembre. La segunda temporada se estrenará en EEUU en uno de los domingos más competitivos (vuelven también 'Revenge', Dexter', 'Homeland', 'The Good Wife'...). Pero el poder de la magia podrá con todo...



¡¡CUIDADO!! Contiene Spoilers...

Las imágenes hablan por sí solas y es que la magia ha vuelto a Storybrooke y la maldición que cayó sobre los habitantes de la ciudad ha sido rota. Con los habitantes liberados de la maldición que les hizo olvidar sus identidades de cuentos, poco a poco las personas van despertando y recordando quiénes eran.

Una vez que recuperen la memoría los habitantes estarán decididos a pedir explicaciones a la Reina Malvada/Alcaldesa de Storybrooke, Regina Mills (Lana Parrilla). Por este motivo y como se pueden ver en las imágenes, la casa de Regina pronto se verá invadida por casi todos los habitantes de la ciudad.



El primer episodio de la nueva temporada, llamado "Broken", revelará muchos de los interrogantes que quedaron abierto con el final de la primera temporada de 'Once Upon a Time' y mostrará a los nuevos personajes e identidades que todavía no se conocen de la serie.

Como se explicó anteriormente, la segunda temporada contará con nuevos rostros para su segunda temporada como los de la princesa Aurora (Sarah Bolger), el príncipe Phillip (Juliane Morris), Mulan (Jamie Chung), el Capitán Garfio (Colin O'Donoghue) y el caballero de la Mesa Redonda Sir Lancelot (Sinqua Walls).



La nueva temporada llegará el próximo 30 de septiembre la cadena ABC y en España ya se puede disfrutar de la primera temporada de la serie en Antena 3.