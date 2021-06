¿Un videojuego de 'The Boys' en camino? La pista que ha hecho soñar a los fans

'The Boys' es una de las series de mayor renombre de Amazon Prime, tanto es así que, el día de su estreno se convertía en la elección principal de los usuarios a la hora de consumir algo del gran catálogo del servicio de streaming. 'The Boys' ha terminado su segunda temporada, y los fans esperan con ansias la llegada de la continuación de la historia de Hughie, Butcher y el resto de los chicos. A día de hoy, lo único que se sabe de la nueva temporada es que continúa con su plan de rodaje, pero sin una fecha de estreno a la vista.

Pero el éxito de 'The Boys' no se debe solo a esta fantástica adaptación de los comics originales, y es que la promoción de este proyecto es clave, y su cuenta de Twitter oficial es un gran ejemplo de ello. Han sido muchas las veces que han querido jugar con sus seguidores, llegando hasta el punto de bromear con un posible spoiler del final de la tercera temporada.

Esta vez, han querido hacer una pregunta que ha dejado a más de uno con ganas de saber si será una realidad, o tan solo se quedará en otro tuit más. El tuit en cuestión, preguntaba a sus seguidores lo siguiente: "¿Cómo sería un videojuego de 'The Boys'?".

Aunque no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial, tal vez sea una prueba para saber como los fans imaginan un proyecto que, quién sabe, podría estar en proceso. Y no sería de extrañar, ya que Amazon cuenta con Amazon Game Studios, una división de la empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos, y ya ha hecho 'Til Morning's Light', 'Crucible' o 'Tales from Deep Space'. Además, Amazon Game Studios está a la espera del lanzamiento 'New World', una de las grandes primeras pruebas para el estudio de videojuegos, que puede marcar la ruta a seguir en futuros proyectos.

