'Vengadores: Endgame: 'Los Simpson' son las nuevas víctimas de Thanos y solo sobrevive un miembro de la familia a su chasquido

Sí, has leído bien. Thanos, de la saga 'Vengadores', aparece en la serie de comedia y animación por excelencia, 'Los Simpson'. La ficción conserva y aumenta su éxito gracias a las estrategias que el equipo sigue y que nos trae nuevas sorpresas de vez en cuando.

Resulta que el último capítulo emitido de 'Los Simpson' ('The Girl on The Bus' 12x30) viene cargado de sorpresas y nuevos chistes para los espectadores. Además de que han introducido el famoso meme de Homer en la propia serie, también han incluido a un personaje nada más y nada menos que del Universo Cinematográfico de Marvel: Thanos.

Cualquier fan de los seres amarillos sabrá que en la cabecera siempre cambia en gag del sofá. Pues es ahí donde tiene su protagonismo Thanos, que irrumpe en el salón de la familia y protagoniza otro chasquido demoledor que tan sólo perdona la vida a la pequeña Maggie.