Lili Reinhart está pasando por un duro momento. Además de estar viviendo la cuarentena sola, su preciado acompañante Milo, su perrito, ha sido atacado por otro perro y ambos aún están recuperándose del susto.

Ahora la joven actriz ha querido compartir un poco de alegría con sus fans, publicando un maravilloso vídeo del rodaje de 'Riverdale' tras las cámaras "para que lo disfrutéis".

"Detrás de las escenas del Episodio Musical de Riverdale", presenta.

"Tuve que grabar este momento de nosotros cantando parte de Wicket Little Town... Skeet cantando me hacía reír, no podía evitarlo. La cámara se alejaba de mí después de mi primera frase para que no pudierais verme después de eso".

En el vídeo, los actores intentan varias tomas de la escena, y en cada una Lili intenta no reírse pero acaba siendo inevitable, contagiando también a los demás. Incluido Cole Sprouse, que está entre divertido y frustrado en la parte de atrás.

