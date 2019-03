Vídeo: Todos los muertos de 'Anatomía de Grey' han vuelto para un lacrimógeno y sorprendente final

'Anatomía de Grey' se encuentra más en forma que nunca emitiendo su temporada número 15, después de haber perdido a numerosos actores protagonistas.

Mientras que los fans aún se están recuperando de una de las muertes más dolorosas de la serie, la del Doctor Derek Sheperd, la serie de Shonda Rhimes ha demostrado que la vida sigue adelante y no hay muchas referencias directas a aquellos que nos dejaron.

Al menos hasta ahora. El capítulo 'Flowers grow out of my grave' ha tenido una trama dedicada al Día de los Muertos, una festividad mexicana donde las familias honran a sus fallecidos, que vuelven para visitarles desde el Más Allá y los sienten más cerca que nunca.

Esto, por supuesto, ha hecho que Meredith Grey recuerde a todos los seres queridos que ha perdido (probablemente tenga algún tipo de récord televisivo), lo que termina en una lacrimógena secuencia final mientras suenan las notas de 'Chasing Cars', una de las canciones más características de la serie, en una versión en español.

Lo que ha pillado a todo el mundo desprevenido es que, mientras Grey recorre los pasillos del hospital, todos los muertos han vuelto para acompañarla y demostrar que siguen estando con ella de alguna manera. George, Lexie, Ellis Grey, su perro Doc, Derek y Sloan se suceden mientras la contemplan sonrientes, e incluso su marido le dedica un tierno saludo.

Se trata de antiguo metraje de la ficción introducido con CGI, pero eso no ha impedido que la tristeza y la nostalgia invada a todos los fans. ¿Preparado para verlo?