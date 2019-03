El verdadero rostro de Madeline Brewer fuera de 'El cuento de la criada'

El personaje de Madeline Brewer es uno de los más controvertidos de 'El cuento de la criada', un claro ejemplo es cuando perdió uno de sus ojos tras decirle a Tia Lidia (Ann Dowd) "que te jodan". Pero lo cierto es que pocas personas reconocen el verdadero rostro de Brewer fuera de la televisión o saben algún detalle sobre su vida, y es que la interpretación no es lo único que se le da bien... ¡también canta de maravilla!

Brewer no sólo es conocida por la serie de Hulu, también pudimos verla en 'Orange is the new black' o 'Black Mirror'. Actualmente, 'El cuento de la criada' se encuentra en plena emisión de su segunda temporada, aunque la primera ya puedes verla en abierto en Antena 3.