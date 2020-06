Danai Gurira tiene mucho que agradecer al personaje de Michonne, y es que en los últimos 7 años la guerrera de 'The Walking Dead' le ha dado grandes alegrías a su carrera. La actriz, a la que también hemos visto en ‘Black Panther’, decidió dejar la serie la pasada temporada, y aunque se entrevía que no había razones problemáticas detrás, Gurira ha hablado abiertamente del tema.

En una entrevista a Entertainment Weekly reveló que "fue increíblemente difícil siquiera imaginar en irme. Me encantó la serie, y la familia que tuve allí y siempre he tenido. La belleza de ir a trabajar y querer a todas las personas que te rodean, el trabajo que estás haciendo y las cosas que puedes hacer y llamarlo tú trabajo, es algo que no me podría haber imaginado".

La razón detrás de esta drástica decisión parece estribar en la necesidad de Gurira de explorar otras facetas de su carrera, y no relacionadas intrínsecamente con la actuación. "Hay aspectos de mi trabajo como escritora, y necesitaba permitirme tener espacio. Para realmente dejar que tenga su espacio en mi vida y en mis actividades artísticas también. Y tuve que dejar espacio para que se hiciera realidad".

Visto el cariño que la intérprete le tiene al personaje de Michonne y a la serie, tampoco se puede descartar que vuelva a colaborar con ellos de alguna manera.

