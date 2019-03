La última pieza de 'Dexter'

Cada vez queda menos para que el asesino más querido de la televisión vuelva con nuevas entregas. 'Dexter' regresa a las pequeñas pantallas el 30 de septiembre con su séptima temporada, que será la penúltima, según confirmó hace unos meses Showtime.



La cadena de cable calienta motores ante la inminente cuenta atrás de su estreno con una nueva promo, titulada "The last piece". Es la última de una larga lista de vídeos que Showtime ha lanzado desde hace aproximadamente un mes.



Entre ellas, la divertida promo emitida antes del Comic Con de San Diego (EEUU), en la que sólo los fans con mayor agudeza visual se entreraron de algo. O la titulada "Truth Brings Light" (La verdad trae la luz), protagonizada por Michael C. Hall y Jennifer Carpenter.