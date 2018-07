Tyler Hoechlin será el Superman de 'Supergirl'

Tyler Hoechlin será el segundo Superman televisivo de la historia. El primer actor que tuvo el honor de llevar la capa roja en la pequeña pantalla fue Tom Welling, protagonista de 'Smalville'.

De este modo, Superman y 'Supergirl' volverán a cruzarse en la ficción de la superheroína, donde ya se encontraron en la primera temporada a través de algunos flashbacks. El estreno de la segunda entrega de la serie está previsto para el 10 de octubre en CW, después de que CBS no quisiera renovarla.

Tyler Hoechlin es muy amante del beisbol. De hecho, rechazó un papel en la exitosa 'Saga Crepúsculo' para poder centrarse en el deporte, hasta que una lesión lo apartó del campo. En 2011, fue elegido para desarrollar el papel de Derek Hale, el coprotagonista de 'Teen Wolf'.

No olvidemos que todavía está por venir uno de los crossovers más esperados de la historia: 'The Flash', 'Arrow', 'Legends of Tomorrow' y 'Supergirl' se unirán contra el mal en un capítulo especial.