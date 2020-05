Como muchas otras series en estos tiempos, 'Riverdale' ha tenido un final diferente a lo planeado al no haber podido terminar de rodar las últimas escenas.

En lugar de terminar con el gran baile de graduación del instituto, la temporada 4 se ha despedido con el capítulo anterior donde los protagonistas se unen para fantasear contra el malvado director, el señor Honey.

El misterio de las cintas de vídeo también ha avanzado, pero no sus tramas sentimentales, y su creador Roberto Aguirre-Sacasa ha adelantado a ET que las dudas entre las parejas de la serie no han terminado.

"En el 19 todo el mundo tiene escenas juntos, lo que está muy bien. Pero en el 20, todas las cosas sentimentales con las que habíamos estado jugando en la temporada vuelven. Así que cuando volvamos con la temporada 5 tendremos un gran misterio que resolver y muchos problemas de relaciones".

Lo que tiene a los fans en vilo es, efectivamente, el triángulo (¿cuadrado?) que parece haberse formado entre Betty, Archie, Jughead y por qué no, Veronica.

Betty y Archie, los personajes de Lili Reinhart y KJ Apa y amigos desde siempre, se dejan llevar por el calor del momento y se besan, dejando entrar de nuevo los sentimientos entre ellos. Pero tras darle muchas vueltas y llegar a quedar a escondidas para explorar qué sienten, Betty decide que quiere a Jughead y que no quiere perderle, y la relación física no va más allá.

"Aún queda mucho que desentrañar con eso. Jughead (Cole Sprouse) aún no se ha enterado. Veronica aún no se ha enterado. Sabemos que esto llevó de alguna manera a que Betty valorara más a Jughead. Pero con Archie, no estamos muy seguros de cómo le ha afectado ese momento emocional con Betty, pero puedo decir que vienen enormes olas emocionales por ello. Así que creo que a largo plazo, será un momento clave para, básicamente, los cuatro, y tengo ganas de que la gente vea lo que viene".

