'Riverdale' ha vuelto con su esperado capítulo musical, aunque para KJ Apa sea más bien una obligación.

La serie adolescente ha vuelto a dejar a sus fans en shock con otro giro sentimental entre los protagonistas. Y es que todo apunta a que la historia de amor de Betty Cooper (Lili Reinhart) y Archie Andrews de los cómics podría desarrollarse finalmente en la serie, a pesar de Jughead (Cole Sprouse) y Veronica (Camila Mendes).

En 'Wicked Little Town', los protagonistas se unen para ayudar a Kevin a representar el musical de 'Hedwig and the Angry Inch'. Pero las cosas no salen como esperaban para las dos parejas protagonistas.

Después de una fuerte pelea, los amigos se separan y Betty y Archie se quedan solos, pero Betty insiste en que pueden ensayar. En el fragor de la escena se van acercando cada vez más hasta que acaban la canción en un apasionado beso, mientras se suceden flashbacks de su historia.

Los fans no se han tomado este ¿cuadrado? amoroso demasiado bien. ¿Qué pasará ahora con la pareja de Betty y Jughead?

Seguro que te interesa

"No es Betty": Lili Reinhart confiesa por qué se saltó el guión en esta escena de 'Riverdale'