La obsesión continúa: Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de 'You'

Es una de las series más comentadas de la temporada. 'You' parte de una polémica premisa en la que un joven neoyorquino gerente de una librería se obsesiona con una joven que aparece por casualidad en su negocio. Pronto vigilará cada aspecto de su vida y llegará a cometer verdaderas atrocidades por su 'amor'.

Si eres uno de los que ya ha visto la primera temporada tenemos buenas noticias para ti. Habrá segunda temporada después de que Netflix haya adquirido a Lifetime los derechos de la serie.

Sera Gamble, una de las creadoras de la serie, ha contado en una entrevista al medio Vulture jugosos detalles sobre lo que está por venir. Gamble ha contado que, así como 'You' está basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, la segunda temporada de la serie estará inspirada en 'Hidden bodies', el segundo libro de la saga, pero con algunas modificaciones.

"La idea es separarnos un poco más del segundo libro que del primero, en la primera temporada se hizo una revisión bastante cercana a la novela. Pero para adaptar la historia a televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda hay un tsunami. A día de hoy continuamos discutiendo la dirección creativa con Caroline Kepnes, que escribió el libro y también un episodio de la primera temporada. Así que estamos pensando en cómo mantener el espíritu del segundo libro", sostiene Gamble.

De la segunda entrega de la saga literaria se sabe que Joe, interpretado por Penn Badgley, dejará Nueva York para comenzar una nueva vida en Los Angeles. Pero, ¿qué pasa con Paco y Candace, la gran revelación del final de la primera temporada?

"Candace es importante en la segunda temporada, y puedo decir que no va a ser agradable con Joe. Él no fue muy amable con ella y ella no va a serlo con él", ha dejado caer también en la entrevista.