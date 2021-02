El tierno mensaje de Pedro Pascal ('The Mandalorian') a su hermana Lux tras presentarse como mujer transgénero

Lucas Balmaceda confesó recientemente su decisión de convertirse en mujer transgénero para pasar a ser conocida como Lux Pascal. La hermana del famoso actor de Narcos, Pedro Pascal, ha recibido el apoyo de todos sus seguidores y de su entorno más cercano.

La actriz concedía una entrevista con la Revista Ya, en la que confesaba cómo había transcurrido todo este proceso desde el inicio. Al parecer, tal y como comentó ella misma, su entorno más cercano ya conocía su transición.

"Era algo que esperaban que sucediera. Ya lo había ido conversando con mi familia, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer".

Lux confesaba que su hermano Pedro fue un apoyo en todo momento durante este proceso de transición. "Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo que él estaba así como preocupado: 'ya, pero ¿pero estás segura?', me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: 'Estoy feliz'. Y su respuesta fue: 'Perfecto, está increíble'".

Añadía que toda la fuerza que ha cobrado el discurso transgénero en los últimos tiempos supuso un aliciente para dar el paso. "En ese momento fue como 'no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi teléfono', que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza, como que dije, ahora lo puedo intentar"

Tal confesión, como era lógico, no ha pasado desapercibida por su hermano Pedro Pascal, quien no ha dudado en mostrar su apoyo a su hermana a través de una publicación de Instagram. "Mi hermana. Mi corazón. Nuestra Lux".