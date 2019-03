'The Walking Dead' triunfa en los Premios Saturn

Este miércoles se han entregado los Premios Saturn 2013, los galardones que concede la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror anualmente desde hace 39 años.



En las categorías de ficción, las series de AMC 'The Walking Dead' y 'Breaking Bad' recogieron los premios más importantes. La serie de laSexta fue premiada como Mejor serie de cable y a la Mejor Actriz de reparto, que recogió Laurie Holden.



'Breaking Bad' por su parte recibió el reconocimiento de la academia como Mejor Presentación Televisiva, imponiénodse a 'Juego de Tronos'; Bryan Cranston recogió el premio al Mejor Actor, que compartió con Kevin Bacon por su interpretación en 'The Following', y Jonathan Banks el de Mejor Actor de reparto.



Otras series galardonadas por los Saturn fueron 'Revolution', como Mejor serie, y 'Teen Wolf' recibió el premio a la Mejor serie juvenil. Otras series como 'The Following', 'Fringe' (Anna Torv se convirtió en la Mejor Actriz) o 'Dexter' (Yvonne Strahovski fue la Mejor estrella invitada).