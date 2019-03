'The Originals', 'The Tomorrow People' y 'Reign' tendrán una temporada completa

La cadena estadounidense The CW ya ha confirmado la temporada completa a sus series de estreno: 'The Originals', 'The Tomorrow People' y 'Reign'.



El 'spin off' de 'The Vampire Diaries', 'The Originals', es la que más éxito ha cosechado. Pese a estrenarse bajo la sombra de su "serie madre", pudo demostrar su valía gracias al cambio de día y registró una media de dos millones de espectadores.



Por otra parte, 'The Tomorrow People' y 'Reign', no han tenido la acogida de la anterior. Aunque 'Reing' está consiguiendo unos grandes datos de audiencia entre el target juvenil no acaba de conseguir la aceptación del gran público. Aun así, The CW ha decidido seguir apostando por ellas y esperará hasta final de temporada para tomar la decisión de otorgarles una segunda temporada o cancelarlas.



Mark Pedowitz, presidente de The CW, aseguró que "En solo unas temporadas, hemos construido una parrilla fuerte en Prime Time. Nuestras audiencias en televisión crecen año a año y en digital también están subiendo exponencialmente".