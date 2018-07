La tercera temporada de 'True Detective' está en el aire

La primera temporada de 'True Detective' conquistó al público y a la crítica. En cambio, la segunda no supo aguantar las expectativas y fracasó. ¿Habrá una tercera?



Según informa el portal The Hollywood Reporter, el creador de la serie de HBO, Nic Pizzolatto, está ahora trabajando en nuevos proyectos en base al acuerdo que tiene con la cadena en lugar de trabajar en una posible tercera temporada de la serie.



A esto se suman los cambios en la dirección de HBO. La cadena tiene nuevo presidente de programación, por lo que habrá que esperar a que la cadena anuncie oficialmente si habrá o no una tercera temporada de 'True Detective'.