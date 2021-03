"Lo he hablado mucho en terapia": Camila Mendes ('Riverdale') habla de cómo encajan sus raíces latinas en Hollywood

Camila Mendes es una actriz estadounidense de padres brasileños, y ella misma se considera un orgulloso miembro de la comunidad latina.

En 'Riverdale' la actriz da vida a Veronica Lodge, en una familia también latina, pero de origen concreto desconocido, donde el idioma materno es el español, que se ha visto referenciado a menudo a lo largo de las temporadas de la serie.

En una entrevista con Tamron Hall, la actriz se ha sincerado sobre lo importante que es para ella haber conseguido un papel tan importante como el de Veronica y lo que supone ese tipo de representación en una serie de éxito.

"Es importante mostrar a la comunidad latina, no solo como los pobres o marginados, ¿me entiendes? Sino como gente que puede tener éxito y conquistar todo. Creo que ese es un mensaje muy importante que mandamos a nuestra audiencia", asegura.

"No sé, cuando pienso en mí, y esto es algo que la verdad, lo he hablado mucho en terapia últimamente, pero cuando pienso en mí cuando era una niña, siempre sentía que era un papel secundario, sometido al papel de alguien blanco. Incluso en mis amistades, siempre era como 'estoy aquí para que tú luzcas mejor, y ser como el personaje... divertido, y al margen'", confiesa. No ostante, está orgullosa de cómo está siendo parte del cambio.

"Así que simplemente pensar cómo ahora estamos yendo en una dirección en la que las personas de color pueden ser protagonistas, y llevar la historia y ser el centro, eso es algo que tenemos que ver más", finalizaba en su intervención.

La actriz compartía el momento con este mensaje en Instagram: "Es muy refrescante cuando puedo hablar de temas que me importan en una entrevista. Tengo tanto amor por mi comunidad latina. Haré todo lo que esté en mi poder para alzar y elevar nuestra representación en Hollywood. Proyectos vienen en camino hehehe", revelaba.

No es la primera vez que Camila se sincera en redes sociales, donde es muy activa, hace solo unos días que se mostró más vulnerable que nunca y con lágrimas en los ojos al tener que despedirse de nuevo de su novio, Grayson Vaughan, como puedes ver en el vídeo de arriba.

