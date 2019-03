Taylor Momsen y Jessica Szohr dejan 'Goosip Girl'

El Upper East Side dice adiós con una mano a dos de sus chicas más conflictivas mientras, con la otra, saluda a su nueva incorporación. 'Gossip Girl' despide a Jenny Humphrey y Vanessa Abrams al tiempo que da la bienvenida a una nueva prima de Serena con la que la protagonista de la serie tendrá que disputarse la atención de Dan.



La partida de Taylor Monsen no ha sido una sorpresa para sus fans. Su personaje ha ido perdiendo cada vez más importancia dentro de la trama de 'Gossip Girl', especialmente después de ser expulsado de la ciudad por Blair y enviada a vivir lejos de Nueva York y, de esta forma, de la pequeña pantalla. Por su parte, el personaje al que da vida la actriz Jessica Szohr sencillamente "se ha ido a estudiar" fuera de Nueva York inmediatamente después de confesar a Serena que Dan y Blair se habían besado a sus espaldas.



No obstante, ya entre bambalinas y al margen de la enrevesada ficción, han surgido rumores de mala relación entre las actrices y el resto del reparto de 'Gossip Girl' lo que, según ha recogido la publicación 'TVLine', podría haber ayudado a su salida de la serie.



No obstante, los admiradores de estas dos actrices pueden estar tranquilos porque, a pesar de que abandonan la plantilla regular de esta ficción de CBS, las jóvenes seguirán dejándose caer por allí aunque sea esporádicamente. Además, los seguidores de Momsen están de enhorabuena porque la artista se encuentra inmersa en la promoción de su grupo de música, The Pretty Reckless.



NUEVAS INCORPORACIONES

Pero si unos se van otros vienen. Por eso, tras la marcha de las chicas de Brooklyn, los guionistas no podían sino dar la bienvenida a un nuevo personaje. La elegida al efecto es la joven KayLee Defer, que dará vida a la nueva y conflictiva prima de Serena, protagonista indiscutible de 'Gossip Girl' interpretada por Blake Lively.



El personaje de Defer, cuyo nombre aún no ha trascendido, estará desesperado por vivir al estilo del barrio más lujoso de Nueva York y, según aterrice en el vecindario, clavará sus ojos sobre Dan Humphrey quien, una vez más, volverá a ser el centro de un peligroso triángulo amoroso.