'Las Supernenas' vuelven con una serie en acción real y ahora son veinteañeras

'Las Supernenas' marcaron una generación, la serie creada por Craig McCracken con la que muchos crecimos se emitió durante seis temporadas y 78 episodios entre 1998 y 2005. Pétalo, Burbuja y Cactus, fueron creadas por accidente por El Profesor, quien ejercía de padre. Las chicas debían defender la ciudad de Townsville de los malvados que intentaban hacerse con el poder.

Y hay buenas noticias porque han confirmado que habrá una serie en acción real de la icónica ficción animada de Cartoon Network. Veremos a 'Las Supernenas' como personas reales en una serie de televisión que ya están produciendo.

Pero parece que la serie no va en la sintonía que recordamos, ahora son veinteañeras desilusionadas que se resienten por haber perdido su infancia en la lucha contra el crimen. Una premisa interesante que no le ha gustado a todo el mundo. Los fans rápidamente entraron en Twitter para expresar sus sentimientos sobre el asunto y para decirlo sin rodeos, es una mezcla de cosas. Hay algunas personas que están entusiasmadas con el proyecto y señalan que han estado esperando que los personajes tengan la oportunidad de actuar en vivo. Hay algunos que están interesados pero preocupados de que la serie sea oscura y angustiosa, comparándola con 'Riverdale' y no necesariamente en el buen sentido. Otros no quieren tener nada que ver con la idea.