'Succession': El tremendo enfado de Brian Cox al descubrir esta semejanza con Logan

'Succession' acaba de terminar la emisión de su temporada 3 en HBO Max dejando, una vez más, a los espectadores impactados ante los giros de la serie.

Brian Cox es el gran protagonista de la ficción quien interpreta a Logan Roy el fundador y CEO de Waystar Royco, una de las empresas más importantes del mundo. La serie empieza con Logan buscando a su sucesor entre sus hijos pero, tras el trascurso de las temporadas cada vez queda más patente que el personaje nunca ha tenido la intención de dejar su empresa en manos de algunos de sus hijos.

Sin duda alguna Logan es el corazón de la serie y la interpretación que hace Brian Cox es absolutamente magistral. Ahora, el actor ha ofrecido una entrevista a 'Vanity Fair' donde ha confesado el enfado que sufrió al descubrir que Logan era del mimso pueblo de Escocia donde él nació.

El problema radica en que durante la primera temporada habían dicho a Brian que Logan era natural de Quebec (Canadá) por lo que preparó su acentó en base a esta información. Pero tras filmar nueve episodios descubrió que ese dato había cambiado y que, realmente, su personaje era de donde él nació, Dundee, Escocia:

"En el primer episodio, nací originalmente en Quebec, así que pensé que no soy muy bueno en canadiense. Pero he pasado mucho tiempo en Vermont, así que decidí, eh, tal vez crear un acento alrededor de eso, la frontera con Canadá servirá, así que lo hice. Y luego, finalmente, en el noveno episodio, Peter Friedman, a quien despido y recontrato constantemente en la serie, vino a mí y me dijo: 'Um, han cambiado tu lugar de nacimiento'. Y yo dije: '¿Qué quieres decir?' Él dijo: 'Bueno, ya no naciste en Quebec'. Dije: 'Entonces, ¿dónde nací ahora?' 'En algún lugar llamado Dundee, Escocia'. Dije, pero ahí es donde nací. Y Peter dijo: 'Bueno, eso es una coincidencia'. Dije: 'Sí, es una gran coincidencia'. Y luego me acerqué a Jesse, le dije, '¿qué está pasando?' Él dijo: 'Pensamos que sería una pequeña sorpresa'. Dije: '¡Qué sorpresa!'. Yo dije, 'Durante nueve episodios he estado interpretando a este tipo de Vermont, área de Quebec y de repente aquí estoy ahora...' 'Sí, pero has estado aquí mucho tiempo y te fuiste muy pequeño'. Le dije: 'Oh, eso es un consuelo, gracias'.

