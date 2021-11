Una streamer pierde su trabajo por llamarse (durante años) como 'El juego del calamar'

Que 'El juego del calamar' ha sido un éxito sin precedentes ha quedado más que claro y es que la popularidad de la serie ha llegado a todas las ramas de entretenimiento. Sin embargo hay una conocida streamer de Twitch a la que este éxito le ha traído más bien una desafortunada consecuencia.

Lydia Ellery, más conocida como SquidGame en redes sociales, es una streamer gamer de Twitch que realiza directos jugando a videojuegos. Pero parece que la joven ha tenido un gran problema con el nombre de su cuenta en Instagram y ha sido baneada por ello. Aunque la elección de este nombre no tiene nada que ver con la serie de Netflix.

Según parece, muchos usuarios han denunciado de manera masiva a la cuenta de Lydia e incluso trataron de acceder a su perfil. Aunque la propia plataforma ha comunicado, en un mensaje generado de manera automática, que la cuenta ha sido eliminada de manera temporal.

Esta estrategia ya se ha usado contra algún influencer en alguna ocasión y se basa en que muchos usuarios reportan de manera indiscriminada y masiva a una cuenta de Instagram. Esto activa el algoritmo de la red social y termina por bloquear de manera automática a la cuenta.

Lydia ha contado en una entrevista con BBC lo ocurrido: "He recibido mucho odio por parte de los fans y he tenido que renunciar a algunos trabajos por ello. Para mí solo era un nombre tonto que pensé en el momento. Mis amigos me llaman 'squid' (calamar en inglés) porque rima con Lid, y mi nombre es Lydia", explica sobre la casualidad y su verdadero origen.

Claro está que muchos de los fans de Lydia Ellery querían saber qué ha sucedido con su cuenta de Instagram, ya que han visto cómo ha desaparecido de un día para otro.

Ante esta situación Lydia ha dado algunas explicaciones a través de su cuenta de Twitter, en la que también se llama SquidGame: "Ermm, creo que ha habido tanta gente que ha intentado meterse en mi cuenta o reportándola que Instagram me ha baneado. No mola nada".

Pero esto no se ha quedado aquí, y es que la streamer ha comentado que es muy posible que tenga que cambiarse el nombre de su cuenta, perdiedno su marca. En otro mensaje en Twitter explica los motivos: "Pues parece que me voy a tener que cambiar el nick después de todo", empieza contando.

Y sigue: "He perdido dos oportunidades de trabajo increíbles porque la gente no quiere contratarme por mi nick de 'El juego del calamar'. Esto me está deprimiendo".

