'Stranger Things' estrena el segundo póster de su próxima temporada

'Stranger Things' está muy cerca de volver a las casas de todo el mundo para llenar de miedo y de tensión a sus seguidores mientras ven los capítulos uno detrás de otro.

Los creadores y productores de 'Stranger Things' han lanzado el segundo póster de la próxima temporada de la serie. De la imagen se desprende un cierto recuerdo a tiempos pasados del mundo cinematográfico de terror, más concrétamente a "Pesadilla en Elm Street" y a su protagonista Freddy Krueger.

A Nightmare in Hawkins. Join us all day for #StrangerThursdays as we relive Chapter Two: The Weirdo on Maple Street. pic.twitter.com/j5wf6bU2bT