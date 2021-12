El spin-off fallido de 'Juego de Tronos' que han descartado tras gastar 30 millones de dólares

'Juego de Tronos' ya forma parte de la cultura popular y de la historia reciente de la televisión. Después del fenómeno que supuso la serie de George R.R. Martin, HBO no tardó en intentar continuarlo con nuevas series ambientadas en el universo del escritor.

De los spin-offs que se comenzaron a planear, uno ha salido adelante y que todos los fans conocen: 'La Casa del Dragón', del que ya hemos podido ver algún adelanto y que se centra en la historia antigua de los Targaryen.

Sin embargo, otra serie que había captado la atención de los fans era un spin-off llamado provisionalmente 'The Long Night' por abordar el origen de los Caminantes Blancos, y que fue el primero que anunció la compañía.

Caminantes Blancos en 'Juego de Tronos' | HBO

Esa serie, sin embargo, nunca verá la luz del día. Después de haber rodado el piloto con Naomi Watts y la guionista de 'Kingsman' Jane Goldman, y gastado alrededor de 30 millones de dólares en su desarrollo, terminó finalmente descartado. Así lo ha contado el exjefe de entretenimiento de WarnerMedia Bob Greenblatt en el libro 'Tinderbox' que recoge Insider.

"Se habían gastado como 30 millones en un piloto precuela de 'Juego de Tronos' que estaba en producción cuando yo llegué. Y cuando vi un corte unos meses después, le dije al jefe de HBO, Casey Bloys: 'Esto simplemente no funciona y no creo que cumpla con la promesa de la serie original'", confiesa.

"Y él estaba de acuerdo, lo cual fue un alivio. Así que desafortunadamente decidimos cancelarlo todo. Había una enorme presión en hacerlo bien y no creo que eso hubiera funcionado", añade.

Sin embargo, en el caso de 'La Casa del Dragón', cuenta: "Yo fui el que animó a Casey a que le diera luz verde como serie. Le dije, 'no nos arriesguemos a gastar 30 millones en un piloto'. No puedes gastar 30 millones en un piloto y luego no hacer la serie. Así que le dije, 'no hagamos un piloto. Busquemos una gran serie con la que nos sintamos bien, y hagámosla. O no, sin pilotos".

Parece que esa gran serie finalmente será 'La Casa del Dragón', cuyo tráiler puedes ver arriba.

Seguro que te interesa

Kit Harington rompe su silencio sobre los problemas mentales que sufre desde 'Juego de Tronos'