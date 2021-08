"No soy fan de esperar a que llegue el mal olor": Kristen Bell sobre la polémica de las duchas de Hollywood

Cada día que pasa son más los actores de Hollywood que se pronuncian sobre la nueva moda que ha azotado a Los Ángeles. Y es que muchas de las estrellas del panorama del cine comenzaron a explicar que no se duchaban todos los días diciendo que no lo veían como algo necesario.

Y una vez más, otra actriz ha sido preguntada al respecto y Kristen Bell, la protagonista de 'The Good Place', ha tratado de explicar cómo ve ella este asunto, aunque no es la primera vez que habla del tema y en el programa de Dex Shepard ya apoyó a Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Esta vez dice: "Creo que la gente tal vez necesite algo así como una lección sobre lo que es un chiste y lo que no lo es. Porque ahora la gente está actuando como si esto fuera un caso del Tribunal Supremo. No soy muy fan de esperar a que llegue el mal olor. Una vez que empiezas a oler, es la forma en la que la biología te hace saber que necesitas limpiarlo", cuenta en ET.

La polémica de no ducharse en Hollywood

Desde que saltase la polémica con las primeras declaraciones de Ashton Kutcher y Mila Kunis sobre la ducha, ningún actor ha escapado a la pregunta de si se duchan o no. De hecho hasta Jason Momoa tuvo que ser más que contundente cuando le preguntaron al respecto.

Aunque ahora mismo hay muchas opiniones sobre este asunto, a Jason también se le une Dwayne Johnson también terminó por dar su visión de este tema y llegó a contar que él se ducha hasta tres veces al día. Eso sí, Ashton y Mila tienen un gran aliado con Jake Gyllenhaal llegó a explicar que el no se ducha todos los días y se justificaba diciendo "puede ser de gran ayuda para mantener bien tu piel y así nos limpiamos de forma natural".

Tras un tiempo desde que saltase la polémica, Ashton Kutcher y Mila Kunis trataron de quitarle hierro al asunto gastando una broma a través de Instagram. Sin embargo no parece que esta nueva moda de Hollywood se vaya a olvidar con facilidad.

