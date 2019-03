Shannon Purser, de 'Stranger Things', aconseja a los jóvenes con depresión no ver 'Por 13 Razones'

'Por 13 Razones' sigue el legado de 'Stranger Things': ambas series de Netflix se encuentran en boca de todos tras su estreno. Tanto incluso una de las actrices de 'Stranger Things' se ha pronunciado sobre la ficción basada en el libro de Jay Asher.

Shannon Purser, quien interpretó a Barb en 'Stranger Things', ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aconseja a los jóvenes con depresión no ver 'Por 13 Razones'.

"No recomendaría ver '13 Reasons Why' si sufres de pensamientos suicidas o de autolesión, o si fuiste víctima de violencia sexual". El tuit de Purser acumula ya más de 3.100 RT desde que lo publicara.

I would advise against watching 13 Reasons Why if you currently struggle with suicidal thoughts or self harm/have undergone sexual assault.