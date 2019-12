Los SAG Awards, premios del Sindicato de Actores de Hollywood, han anunciado este miércoles los nominados para su 26 edición que se celebrará el próximo 19 de enero en Los Ángeles, y te contamos todas las categorías de televisión.

Después de los Oscar y los Globos de Oro, los reconocimientos del Sindicato de Actores son la gala más relevante y mediática de todas las que se celebran durante la temporada anual de premios de cine. Los SAG Awards también sirven como un buen termómetro sobre las posibilidades de actores y películas de cara a la temporada de premios.

El mejor elenco de una serie de drama se disputará entre 'Big Little Lies', 'The Crown', 'Juego de Tronos', 'El cuento de la criada' y 'Stranger Things'.

El estadounidense de origen dominicano Jharrel Jerome competirá por la distinción al mejor actor de una serie limitada o película televisiva frente a Mahershala Ali ('True Detective'), Russell Crowe ('La voz más alta'), Jared Harris ('Chernobyl') y Sam Rockwell ('Fosse/Verdon').

A su vez, el galardón al mejor elenco de una serie de comedia tiene como aspirantes a 'Barry', 'Fleabag', 'El método Kominsky', 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'Schitt's Creek'.

Sterling K. Brown ('This is Us'), Steve Carell ('The Morning Show'), Billy Crudup ('The Morning Show'), Peter Dinklage ('Juego de Tronos') y David Harbour ('Stranger Things') han sido nominados al premio a mejor actor de una serie dramática.

Y Jennifer Aniston ('The Morning Show'), Helena Bonham Carter ('The Crown'), Olivia Colman ('The Crown'), Jodie Comer ('Killing Eve') y Elisabeth Moss ('El cuento de la criada') se verán las caras por la distinción a la mejor actriz de una serie dramática.

En cuanto a las comedias, el reconocimiento al mejor actor cuenta como candidatos con Alan Arkin ('El método Kominsky'), Michael Douglas ('El método Kominsky'), Bill Hader ('Barry'), Andrew Scott ('Fleabag') y Tony Shalhoub ('La maravillosa Sra. Maisel').

Por último, Christina Applegate ("Dead to Me"), Alex Borstein ("La maravillosa Sra. Maisel"), Rachel Brosnahan ("La maravillosa Sra. Maisel"), Catherine O'Hara ("Schitt's Creek") y Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") podrían llevarse la estatuilla a la mejor actriz de una comedia televisiva.