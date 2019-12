Este lunes 9 de diciembre se ha dado a conocer la lista de nominados a los Globos de Oro, los premios organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que este año celebran su 77 edición y cuya gala de entrega, conducida por Ricky Gervais una vez más, tendrá lugar el próximo 5 de enero el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Los encargados de hacer la lectura han sido Tim Allen, Dakota Fanning y Susan Kelechi Watson.

Estas son todas las categorías en la parte de cine que a partir de las 14 horas, cuando sepamos cuáles son los nominados, podrían estar llenas de las que han sido para ti las películas del año

Mejor película - Drama

1917

El Irlandés

Joker

Historia de un matrimonio

The Two Popes

Mejor director

Bong Joon Ho (Parásitos)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (El irlandés)

Quentin Tarantino (Érase una vez en... Hollywood)

Mejor actor - Drama

Christian Bale

Antonio Banderas

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

Mejor actor de reparto

Tom Hanks (Un amigo extraordinario)

Anthony Hopkins (Los dos papas)

Al Pacino (El irlandés)

Joe Pesci (El irlandés)

Brad Pitt (Érase una vez en... Hollywood)

Mejor actriz - Drama

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

Saoirse Ronan (Mujercitas)

Charlize Theron (El escándalo)

Renee Zellweger (Judy)

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates

Annette Bening

Laura Dern

Jennifer Lopez

Margot Robbie

Mejor película - Comedia o musical

Dolemite

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

Rocketman

Mejor actor - Comedia o musical

Daniel Craig (Puñales por la espalda)

Roman Griffin Davis (Jo Jo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (Érase una vez… en Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Dolemite is my name)

Mejor actriz - Comedia o musical

Awkwafina

Ana de Armas

Beanie Feldstein

Emma Thompson

Cate Blanchett

Mejor guión

Historia de un matrimonio

Parasite

The Two Popes

Érase una vez... en Hollywood

El Irlandés

Mejor película en lengua no inglesa

The Farewell

Les Miserables

Dolor y Gloria

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Mejor película de animación

Frozen II

Cómo entrenar a tu dragón 3

El Rey León

Toy Story 4

Mr. Link: El origen perdido

Mejor música original

Mujercitas

Joker

Historia de un matrimonio

1917

Huérfanos de Brooklyn

Mejor canción original

Beautiful Ghost (Cats)

I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)

Into the unknown (Frozen II)

Spirit (El rey león)

Stand Up (Harriet)