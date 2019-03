Las series de cable encabezan las listas de lo mejor de 2012

El portal especializado HitFix ha creado su primera lista de "lo mejor de 2012". Los críticos de televisión de esta web estadounidense han elaborado un ranking con las mejores ficciones que se han podido ver este año: más de 70 series de todos los géneros.



'Glee', 'Enlifhtened', 'Cougar Town', 'Reveng' o 'Revolution' se cuelan en esta amplia lista. En Objetivo TV resumimos los 15 primeros puestos en los que hay para todos los gustos: comedia, intriga, series de cable, británicas...



En el puesto número 15 se encuentra una de las comedias de más éxito de NBC: '30 Rock'. La serie de Tina Fey se despide de sus seguidores en enero de 2013 y se encuentra en casi todas las listas de lo mejor de 2012 que se han publicado.



La siguiente comedia es 'Modern Family', que ocupa el puesto 13 ('Nashville' se encuentra en el 14). El drama jurídico 'The Good Wife' se posiciona en el 12º lugar de la lista y 'Justified' (11) se queda a las puertas del 'Top 10'.



'TOP 10' DE LAS MEJORES SERIES DE 2012

Los puestos 10 y 9 tienen acento británico: 'Sherlock' de la cadena BBC y 'Downton Abbey' de ITV ocupan los últimos puesto del 'top 10' de la lista elaborada por HitFix.



La primera comedia que aparece entre las 10 mejores ficciones es 'Parks and Recreation', en el puesto número 8. Los zombies de AMC se encuentran en el séptimo lugar del ranking: 'The Walking Dead' es la primera serie de cable que aparece en el 'top 10'.



Las series de HBO 'Girls' (6) y 'Juego de Tronos' (5) son las siguientes: la comedia de Lena Dunham vuelve el próximo 13 de enero y la tercera temporada de la serie basada en los libros de George RR Martin se estrenará el 31 de marzo.



'Louis CK' es la última comedia que aparece en el ranking del portal estadounidense, a las puertas de subir al podio. La ficción no volverá hasta 2014.



LAS 3 MEJORES SERIES DEL AÑO

HitFix no se ha olvidado de una de las mejores series de la historia de la televisión, que weste año se ha visto eclipsada. 'Mad Men' (AMC) consigue la medalla de bronce. La serie creada por Matt Weiner volvió con su quinta temporada, tras más de año y medio de parón.



El segundo puesto es para 'Homeland', serie revelación de Showtime. La ficción que protagonizan Claire Danes y Damian Lewis consigue la medalla de plata y se encuentra en los primeros puestos de todas las listas con lo mejor del año. El otro éxito de Showtime, 'Dexter', también se encuentra en la lista, aunque se sitúa en el puesto 57 de la lista.



Y la mejor ficción de 2012 para los críticos de HitFix es 'Breaking Bad'. La quinta temporada de la serie creada por Vince Gilligan ha logrado la mayor puntuación y consigue el oro de esta lista.



LAS 15 MEJORES SERIES PARA HITFIX

1. 'Breaking Bad'

2. 'Homeland'

3. 'Mad Men'

4. 'Louie'

5. 'Game of Thrones'

6. 'Girls'

7. 'The Walking Dead'

8. 'Parks and Recreation'

9. 'Downton Abbey'

10. 'Sherlock'

11. 'Justified'

12. 'The Good Wife'

13. 'Modern Family'

14. 'Nashville'

15. '30 Rock'