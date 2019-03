Dylan Minnete adelanta cuál será la nueva pareja protagonista de la segunda temporada de 'Por 13 Razones'

Tal y como se anunció hace unos meses, la segunda temporada de 'Por 13 razones' nos mostrará la historia desde otros puntos de vista, es decir, veremos como los demás personajes estuvieron envueltos en el suicido de Hannah Baker y que es lo que les pasó después. Aun así, la protagonista de la ficción de la plataforma seguirá estando muy presente, tal y como confesó en su día Katherine Langford.

Por su parte, Dylan Minnete también ha desvelado nuevos detalles sobre lo que les espera a los seguidores de la serie de Netflix. "Sería un poco absurdo terminar con la historia de Hannah en la primera temporada porque solo hemos conocido los hechos desde su punto de vista. Hannah tuvo mucha vida y hay mucho sobre lo que podemos aprender de ella. Es decir, conocer más aspectos de su vida es importante para la narrativa", asegura Minnette en una entrevista a Seventeen.

El protagonista de la ficción dejó claro que la segunda temporada estará repleta de 'flashbacks' pero, cuenta, que no necesariamente van a estar protagonizados por Clay y Hannah: "Podemos ver más flashbacks entre Clay y Hannah, pero creo que ya conocemos todos los detalles de la relación que tuvieron ambos".

En esta misma entrevista con el medio Seventeen, Dylan Minnette ha desvelado cuál va a ser la relación mas importante que marcará la segunda temporada de la serie. El personaje de Skye, la camarera y antigua amiga de Clay, tendrá más protagonismo en los próximos capítulos y puede cambiar su relación con el personaje de Minnette, según ha contado.

Además, el actor asegura que su personaje no va a olvidar fácilmente la muerte de Hannah, puesto que va a afectarle en todos los aspectos de su vida, incluyendo futuras relaciones: "No puedo decir demasiado, pero Skye (Sosie Bacon) no va a separarse de Clay y puede que haya una oportunidad de que sean amigos e incluso algo más. Es lo primero que va a aparecer en cuanto empiece la segunda temporada".